Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10-20 км/ч). Об этом сообщила «Российская газета». Доклад должен быть представлен до 2 декабря 2019 года.
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с чего всё началось

Дмитрий Медведев взялся за переключение скорости

Премьер поручил проработать необходимость введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч МВД и другие ведомства должны проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Коммерсантъ04:09

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Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

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Премьер поручил проработать «целесообразность» штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч

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URA.Ru05:25

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