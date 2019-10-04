с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом на Кубе, встретился первым секретарем ЦК Коммунистической партии страны Раулем Кастро, сообщает официальный сайт кабмина. Во встрече также принял участие вице-премьер Юрий Борисов.

Медведев встретился с Раулем Кастро на Кубе

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