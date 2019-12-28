Экономика

Чита.РуЧита.РуМедведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.
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Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Российская газета20:40

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Чита.Ру19:32
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Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

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Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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На Гавайях нашли тела шести погибших людей при крушении вертолета

Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях.
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Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

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Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

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Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже

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Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
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