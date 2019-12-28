Экономика
Чита.РуМедведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.
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Музыка
Меладзе и зрители «раздавили» критикой Шнурова на шоу «Голос»
Продюсер Константин Меладзе снова обрушился с критикой на Серегей Шнурова на шоу "Голос", трансляция которого состоялась сегодня на Первом канале.
Общество
Виталий Мутко приехал в Тайшетский район Иркутской области
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Гаджеты
Компания Oppo представила 5G-смартфон Oppo Reno 3 Pro
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
Хоккей
Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Главным героем встречи стал форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, в активе которого гол и две результативные передачи.
Энергетика
Нефть поднялась выше $67 за баррель
Мировые цены на нефть выросли в ходе последней торговой сессии, марка Brent снова держится выше отметки $67 за баррель.
Политика
Новак анонсировал возвращение Allseas на «Северный поток -2»
Минэнерго РФ анонсировал возвращение Allseas на "Северный поток - 2". Об этом пишет РБК со ссылкой на министра энергетики Александра Новака.
Шоу-бизнес
Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
На кого Иван Телегин променял Пелагею: доказательства измен. Оказалось, спутницей спортмена стала известная светская львица Мария Гончар.
Армия и оружие
Компания Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Компания Raytheon Missile Systems получила от Пентагона контракт на производство ракет «воздух-воздух», его сумма составила $768 млн.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Происшествия
На Гавайях нашли тела шести погибших людей при крушении вертолета
Спасатели обнаружили тела шести человек, погибших при крушении вертолета на Гавайях.
Единоборства
Джошуа прокомментировал возможную потерю одного из поясов
Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал, что думает о возможной потере одного из титулов.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей.
Авто
Легендарный седан Toyota Mark II сняли с производства
Mark II является идеологическим преемником Toyota Mark X, простоявшем на конвейере в период с 1968 по 2004 год.
Политика
Посол России в Польше был вызван в польский МИД
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД после слов Владимира Путина о польской политике в 30-е годы.
Космос
Обнаружены три новые планетные системы
Ученые из Великобритании провели исследования и смогли обнаружить три новые системы. Планеты в них находятся близко к своим звездам.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Гаджеты
Эксперты Engadget составили список технических провалов 2019 года
Интернет-портал Engadget составил перечень технических провалов 2019 года.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Шоу-бизнес
Фото: Ирина Шейк под конец года снялась топлес на пляже
Российская супермодель Ирина Шейк поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным снимком с фотосессии.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.