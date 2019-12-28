Экономика
Чита.РуМедведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.
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Экономика
У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт
Накануне Нового года Сбербанк начал выпуск специальных дебетовых карт для путешественников – «Сберкарта тревел» с особой программой лояльности.
Происшествия
СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крыма
Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Армия и оружие
Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты
По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
Общество
Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Религия
Священник прокомментировал решение Синода об изменении правил крещения
Решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения и участия в других таинствах для верующих с "иностранными" именами не стало революционным и упорядочило существующую практику, сказал РИА Новости настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко.
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
Политика
Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул»
Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул. Мне уже давно задают этот вопрос, у меня один и тот же ответ.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Фигурное катание
Орсер: Медведева совершила небольшое чудо в короткой программе на ЧР
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева совершила небольшое чудо, выступив в короткой программе на чемпионате России на коньках, один из которых был сломан, заявил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.
Происшествия
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
Шоу-бизнес
Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»
По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и парфюмерии
В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественную косметику и парфюм.
Космос
Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни
Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Технологии
VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты
Армия и оружие
Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет
Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Шоу-бизнес
Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой
Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Общество