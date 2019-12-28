Экономика

Чита.РуЧита.РуМедведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.
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Правительством введены льготные кредиты для бизнеса ДФО

Российская газетавчера в 20:40

С 1 января 2020 года граждане РФ смогут получать льготные ипотечные кредиты на строительство или приобретение жилого дома на сельских территориях

Менделеевские новостивчера в 03:08

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

Чита.Рувчера в 19:32
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Экономика

У Сбербанка появилась новая программа лояльности для держателей карт

Накануне Нового года Сбербанк начал выпуск специальных дебетовых карт для путешественников – «Сберкарта тревел» с особой программой лояльности.
Ведомости 26 декабря в 02:30
Происшествия

СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

РИА Новости вчера в 04:11
Армия и оружие

Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Впоследствии БПЛА провел разведку вдоль Черноморского побережья. Это не первый случай разведки американского беспилотника в районе Крыма.
РБК вчера в 23:42
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве

RT на русском вчера в 23:38
Армия и оружие

Советский танк Т-62 выдержал прямое попадание противотанковой ракеты

По версии издательства обстрел танка мог быть осуществлен из противотанкового ракетного комплекса TOW, произведенного в США.
Военное дело 26 декабря в 06:01
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 08:30
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина о дипломате

Путин, выступая во вторник на расширенной коллегии Минобороны, назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера и его идею выслать польских евреев в Африку "на вымирание и уничтожение".
РИА Новости вчера в 16:13
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru вчера в 15:18
Общество

Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
РИА Новости вчера в 17:19
Религия

Священник прокомментировал решение Синода об изменении правил крещения

Решение Синода Русской православной церкви об изменении порядка крещения и участия в других таинствах для верующих с "иностранными" именами не стало революционным и упорядочило существующую практику, сказал РИА Новости настоятель храма святителя Иннокентия в Бескудникове протоиерей Михаил Дудко.
РИА Новости вчера в 14:33
Театры

Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра

iReactor вчера в 04:45
Политика

Новак заявил о готовности РФ и Украины обнулить взаимные претензии

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января.
Газета.Ru вчера в 06:11
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 26 декабря в 01:21
Политика

Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки

RT на русском вчера в 01:51
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета вчера в 09:32
Футбол

Хосеп Гвардьола: «Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул»

Не стоит по-настоящему думать о гонке за титул. Мне уже давно задают этот вопрос, у меня один и тот же ответ.
Спорт-Экспресс вчера в 17:28
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru вчера в 05:25
Фигурное катание

Орсер: Медведева совершила небольшое чудо в короткой программе на ЧР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева совершила небольшое чудо, выступив в короткой программе на чемпионате России на коньках, один из которых был сломан, заявил РИА Новости тренер фигуристки Брайан Орсер.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия

На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета

Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
РИА Новости вчера в 21:56
Шоу-бизнес

Боярский: «Жена теряет здоровье на глазах»

По словам Боярского, Лариса разрывается между театром и семьей, поэтому он старается ей во всем помогать: "Она себя безумно сжигает и теряет здоровье на глазах".
Рамблер вчера в 04:29
Происшествия

В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»

РИА Новости вчера в 23:25
Политика

Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском вчера в 10:43
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru вчера в 09:03
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и парфюмерии

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественную косметику и парфюм.
Известия вчера в 21:09
Космос

Фосфин в атмосферах планет указывает на наличие анаэробной жизни

Биосигнатурными газами, или биомаркерами, называют вещества, чье присутствие в атмосфере указывает на наличие на планете органической жизни или существование такой жизни в прошлом.
Полит.ру вчера в 03:30
Технологии

VR-перчатки Teslasuit позволят чувствовать виртуальные объекты

News.ru вчера в 02:25
Армия и оружие

Raytheon получила от Пентагона контракт на производство ракет

Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла контракт от военно-воздушных сил США стоимостью 768 миллионов долларов на производство ракет "воздух-воздух" для США и 22 их союзников, сообщил Пентагон в пятницу.
РИА Новости вчера в 21:00
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Радимов впервые прокомментировал развод с Татьяной Булановой

Главный тренер второй команды петербургского футбольного клуба «Зенит» Владислав Радимов рассказал об отношениях с новой девушкой после развода с российской певицей Татьяной Булановой.
Gazeta.SPb 26 декабря в 03:32
Общество

Пенсионный фонд судится с Расторгуевым

Газета.Ru вчера в 05:54
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