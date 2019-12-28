Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.

Медведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке

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