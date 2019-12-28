Экономика
Чита.РуМедведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Происшествия
На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета
Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг.
Фигурное катание
Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке
Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
Политика
Захарова объяснила мотивы выхода США из международных соглашений
1 февраля 2019 года США официально уведомили Россию о приостановлении положений ДРМСД, объяснив свое решение регулярным нарушением со стороны России условий договора.
Общество
В Тулуне решены практически все жилищные проблемы, заявил Мутко
Происшествия
В Омске семь человек пострадали при столкновении маршрутки и «КамАЗа»
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Космос
У экипажа МКС нашли изменения в работе глаз
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в ЖК «Алые паруса» в Москве
Экономика
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Происшествия
В Подмосковье при сдаче норматива ГТО по плаванию умерла школьница
В Воскресенске после сдачи норматива ГТО по плаванию скончалась 17-летняя школьница, сообщила РБК представитель следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Financial Times включила Путина в список 50 значимых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times опубликовала список 50 самых значимых людей уходящего десятилетия, которые «определили облик» этого времени.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Посол Великобритании в России Лори Бристоу, покидающий пост в январе 2020 года, поделился впечатлениями от страны.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Музыка
Ольга Бузова представила в сети видео на песню «Мандаринка»
Клип на песню «Мандаринка» Ольга Бузова разместила в сети в преддверии Нового года, а именно 26 декабря.
Политика
ГА ООН приняла резолюцию России по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью, предложенную Россией.
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и парфюмерии
В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать качественную косметику и парфюм.
Здоровье
Медики рассказали, о каких заболеваниях сигнализирует сухость во рту
Медицинские специалисты определили и назвали ряд болезней, признаками которых может оказаться возникшая сухость во рту и при этом не проходящая длительное время.
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Политика
США запоздало осудили запуск движения на Крымском мосту
Гаджеты
Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона
Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
Политика
Борисов заявил о проблемах с развитием военной спутниковой группировки
Единоборства
Джексон оказался тяжелее Емельяненко перед боем
Вес Федора Емельяненко составил 109 кг. Многие считают, что Джексон слишком разъелся перед боем, поэтому у Федора больше шансов на победу.
Гаджеты
У телефонов на Android могут убрать ограничение для видео
Ограничение на размер видео, действующее для телефонов на Android, могут отменить в новой версии операционной системы, сообщил 26 декабря портал XDA Developers.
Политика
Мэр Херсона прокомментировал слова Путина об исконно русских землях
Как отметил мэр Херсона, на Украине «должны напомнить Путину и всем его сторонникам, что исконные русские территории — это болота под Москвой».
Технологии
В России приложение карты «Мир» появится на смартфонах
Как стало известно, на собрании велось обсуждение о предустановке российской программы, включая платежные сервисы от новой платежной системы «Мир» на все современные смартфоны и девайсы, которые реализуются в нашей стране.
Экономика
В Минэнерго рассказали о перспективах водородной энергетики
«Прогнозируется, что водород, используемый сегодня в основном в химической и нефтехимической промышленности, в перспективе способен стать новым энергоносителем, замещающим углеводородные энергоносители», — приводит агентство цитату из документа.