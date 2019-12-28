Экономика
Чита.РуМедведев ввёл льготные кредиты для бизнеса на Дальнем Востоке
Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании ставок по кредитам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке, сообщается 28 декабря на сайте Минвостокразвития России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Единоборства
Джервонта Дэвис уложился в лимит легкого веса со второй попытки
Происшествия
«Мерседес» влетел в остановку и сбил двух женщин в центре Петербурга
Водитель иномарки в Петербурге не справился с управлением и влетел в остановку возле универстета культуры и искусств на Миллионной улице, пострадали две женщины.
Происшествия
МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алма-Ате
МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии
В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Политика
WSJ: американских подрядчиков обвиняют в выделении денег талибам
Крупных американских и международных подрядчиков, участвовавших в проектах по восстановлению Афганистана, обвиняют в том, что они платили радикальному движению "Талибан", чтобы обеспечить собственную защиту, при этом перечисленные движению деньги в дальнейшем могли использоваться для атак на войска США, пишет газета Wall Street Journal.
Шоу-бизнес
Хоккеист Телегин рассказал о причинах развода с Пелагеей
Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила Евгению Медведеву за самоотверженность, проявленную перед выступлением на чемпионате России по фигурному катанию в короткой программе.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой Глобус".
Авто
В Петербурге снизилось производство новых автомобилей
Общий объем производства указанных заводов составил 30,1 тыс. новых легковых автомобилей. За последние три года это самый низкий показатель.
Политика
США дали подрядчикам «Северного потока-2» месяц на прекращение работ
21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2".
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Происшествия
Свыше 90 человек погибли из-за взрыва автомобиля в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в сомалийской столице Могадишо погибли более 90 человек.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Общество
Кардиолог из Нью-Йорка подал иск на Apple за использованную технологию
Кардиолог из Университета Нью-Йорка подал в суд на компанию Apple, утверждая, что она использует в Apple Watch его технологию.
Политика
Что выиграет Россия от договорённостей с Украиной по транзиту газа
Россия и Украина с 1 января 2020 года согласились обнулить взаимные претензии по транзиту газа, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
Происшествия
В США два человека погибли при стрельбе во время съёмок клипа
Общество
В московский парк «Зарядье» завезли снег
Администрация столичного парка "Зарядье" сообщила о приготовленном для москвичей и гостей города подарке: перед Новым годом на территорию завезли снег.
Космос
Черные дыры меняют представление об эволюции скоплений галактик
27.12.19 Самый мощный взрыв черной дыры из когда-либо наблюдаемых помог пролить свет на процесс эволюции галактических скоплений, говорится в исследовании ученых из Института астрофизики и космических исследований им. Кавли, опубликованном в журнале Astrophysical Journal Letters.
Авто
В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
Шоу-бизнес
Актер Том Хэнкс получил греческое гражданство
Президент Греции Прокопис Павлопулос подписал указ о почетной натурализации американского актера Тома Хэнкса.
Политика
Пушков объяснил, почему Германия отказала Украине в военной помощи
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter высказывание главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что Германия отклонила просьбу Киева в предоставлении военной помощи.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Происшествия
Из читинской психбольницы снова сбежали двое судимых пациентов
Ранее сообщалось, что 6 ноября двое пациентов сбежали из краевой психиатрической больницы.
ЖКХ
Посёлок под Красноярском остался без тепла в 35-градусный мороз
Под Красноярском в ночь на 28 декабря остался без отопления посёлок Новый Путь города Железногорска.
Культура
Имя, предыстория и легендарное оружие: главные откровения финала «Мандалорца»
Педро Паскаль не соврал насчёт имени — героя действительно зовут Дин Джарин.