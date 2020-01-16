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Политика Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.

Общество В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

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Общество Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.

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