Общество
РИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Премьер Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Общество
В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки
Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Экономика
ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей
Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Здоровье
Куйвашев связал «бунт» тагильских хирургов с несправедливым распределением премий
В Нижний Тагил приехала комиссия областного Минздрава и представителей ведомства на федеральном уровне и объявила о проверке тагильских медучреждений, к делу также подключилась прокуратура, а губернатор Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль.
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Общество
Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами
Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
Происшествия
Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой
Здоровье
Малышева рассказала о связи вида рака с группой крови
Известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева с коллегами по передаче "Жить здорово!" рассказала в эфире Первого канала о связи развития того или иного вида рака с группой крови человека.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
Наука
Назван способ убить неуязвимых тихоходок
Футбол
Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу
Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке
Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
Происшествия
Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае
Напомним, на пяти трассах Алтайского края ограничено движение для всех видов транспорта.
Космос
Маск назвал трагедией создаваемую NASA сверхтяжелую ракету
Разрабатываемая NASA ракета-носитель сверхтяжёлого класса SLS для полётов к Луне является трагедией, уверен основатель компании SpaceX Илон Маск.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Происшествия
ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье
На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
Здоровье
В Минздраве рассказали, почему алтайский «Дар» не принимает пациентов
Перинатальный центр возобновит работу через две недели В перинатальном центре "Дар" перестали принимать новых пациентов.
Общество
SEC и Telegram обнародовали правовые позиции
Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни
Технологии
Google избавила пользователей Android от оповещений
Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Музыка
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.