Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Читать в источнике
Комментировать1099

Подробнее о событии

Последним постановлением Медведев профинансировал ледокол

REGNUM01:46

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Известиявчера в 18:05

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАССвчера в 03:19

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомостивчера в 11:02

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъвчера в 04:42

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБКвчера в 14:07

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфаксвчера в 02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 03:56, Ашберн
Спорт

Экс-тренер сборной России Тарханов рассказал о победе над онкологией

Газета.Ru 03:32
Происшествия

На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись двадцать легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
РИА Новости 02:21
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 15 января в 05:04
Политика

Премьер Украины написал заявление об отставке

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
РИА Новости 02:54
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости вчера в 03:26
Общество

В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки

Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
РИА Новости 02:32
Экономика

ЦБ потребовал от руководства «МИнБанка» 195 млрд рублей

Регулятор требует от экс-руководителей погасить убытки кредитной организации в размере 195 млрд рублей.
Реальное время 03:11
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 15 января в 10:43
Здоровье

Куйвашев связал «бунт» тагильских хирургов с несправедливым распределением премий

В Нижний Тагил приехала комиссия областного Минздрава и представителей ведомства на федеральном уровне и объявила о проверке тагильских медучреждений, к делу также подключилась прокуратура, а губернатор Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль.
ТагилСити.ру 03:53
Технологии

Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium

Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
News.ru вчера в 06:25
Общество

Роскачество порекомендовало не пользоваться уличными банкоматами

Роскачество рекомендует по возможности не пользоваться банкоматами на улице и проверять их на наличие считывающих устройств, чтобы избежать кражи денег с карты.
ТАСС 00:16
Общество

В Свердловской области нашли изумруд весом в полкилограмма

РБК 03:42
Хоккей

Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ

Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.
РИА Новости 03:51
Происшествия

Пропавшая под Новосибирском девочка найдена живой

Вести.Ru вчера в 23:45
Здоровье

Малышева рассказала о связи вида рака с группой крови

Известная телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева с коллегами по передаче "Жить здорово!" рассказала в эфире Первого канала о связи развития того или иного вида рака с группой крови человека.
Толк вчера в 11:44
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Наука

Назван способ убить неуязвимых тихоходок

МедиаПоток 15 января в 03:42
Футбол

Ошибка Лунина в дебютном матче за «Овьедо» привела к пропущенному мячу

Первую половину сезона-2019/2020 Лунин провёл ещё в одном «Реале» – из Вальядолида, отыграл 2 матча и пропустил 1 гол.
Чемпионат вчера в 18:34
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

Заместителя мэра Ярославля задержали по подозрению во взятке

Заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев задержан правоохранительными органами. Об этом сообщает портал Yarnews.
REGNUM 00:54
Происшествия

Массовое ДТП произошло на трассе в Алтайском крае

Напомним, на пяти трассах Алтайского края ограничено движение для всех видов транспорта.
Катунь 24 03:10
Космос

Маск назвал трагедией создаваемую NASA сверхтяжелую ракету

Разрабатываемая NASA ракета-носитель сверхтяжёлого класса SLS для полётов к Луне является трагедией, уверен основатель компании SpaceX Илон Маск.
Московский Комсомолец 03:36
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Происшествия

ФСБ показала видео из цеха по производству наркотиков в Подмосковье

На записи видно, как на территорию цеха врываются сотрудники ФСБ и надевают наручники на находящихся там людей.
РБК 03:01
Здоровье

В Минздраве рассказали, почему алтайский «Дар» не принимает пациентов

Перинатальный центр возобновит работу через две недели В перинатальном центре "Дар" перестали принимать новых пациентов.
АМИТЕЛ 03:35
Общество

SEC и Telegram обнародовали правовые позиции

Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
Ведомости 00:29
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова рассказала о неизлечимой болезни

Московский Комсомолец 01:50
Технологии

Google избавила пользователей Android от оповещений

Компания Google создала новый способ обновления на смартфонах с операционной системы Android.
Профиль 02:20
Музыка

Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Rambler News Service 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное