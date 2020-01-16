Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Политика Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.

Политика МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".

Кино Роберт Дауни-младший ответил, действительно ли Железный человек ушел навсегда Во время беседы с ведущей Ходой Котб на шоу Today Дауни-младший признался, что теперь просто с теплом оглядывается на фильмы со своим участием и воспринимает их как часть большого путешествия.

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Политика Мишустин выступил против налога на богатых Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.

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Происшествия Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка Как сообщает РИА Новости, после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел.

Кино Мединский оценил комедию «Холоп» Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.

Политика Сандерс обошел Байдена в споре демократов за кресло президента США Берни Сандерс в преддверии предвыборной гонки за должность президента США догнал и обошел своего конкурента Джо Байдена по популярности среди избирателей из числа сторонников Демократической партии.

Общество Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.