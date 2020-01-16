Общество
ИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Общество
В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности
Политика
Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»
Происшествия
В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Кино
Роберт Дауни-младший ответил, действительно ли Железный человек ушел навсегда
Во время беседы с ведущей Ходой Котб на шоу Today Дауни-младший признался, что теперь просто с теплом оглядывается на фильмы со своим участием и воспринимает их как часть большого путешествия.
Политика
Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян
Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
Политика
Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Происшествия
Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка
Как сообщает РИА Новости, после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год
Правительство РФ не включило законопроект о новой системе накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Политика
Сандерс обошел Байдена в споре демократов за кресло президента США
Берни Сандерс в преддверии предвыборной гонки за должность президента США догнал и обошел своего конкурента Джо Байдена по популярности среди избирателей из числа сторонников Демократической партии.
Шоу-бизнес
Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
Авто
Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России
Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Общество
Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы
В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Религия
ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению
Происшествия
Вице-мэр Ярославля задержан за взятку
Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.