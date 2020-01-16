Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Последним постановлением Медведев профинансировал ледокол

REGNUM01:46

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАССвчера в 03:19

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБКвчера в 14:07

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомостивчера в 11:02

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъвчера в 04:42

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Известиявчера в 18:05

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфаксвчера в 02:03
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Армия и оружие

В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США

При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Вести.Ru 00:55
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В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности

ТАСС вчера в 06:08
Политика

Украинцы просят Зеленского разблокировать российские интернет-ресурсы

Петиция граждан Украины о возобновлении работы российских интернет-ресурсов на территории страны опубликована на сайте украинского президента.
Газета.Ru 00:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 21:24
Политика

МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства

Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
Газета.Ru 01:42
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Хет-трик Овечкина принес победу «Вашингтону»

Lenta.ru 01:53
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В Москве задержаны сообщники «бога Кузи»

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Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
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Биатлон

На пятом этапе Кубка мира по биатлону стартует женская эстафета

Pravda.Ru 01:31
Кино

Роберт Дауни-младший ответил, действительно ли Железный человек ушел навсегда

Во время беседы с ведущей Ходой Котб на шоу Today Дауни-младший признался, что теперь просто с теплом оглядывается на фильмы со своим участием и воспринимает их как часть большого путешествия.
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Политика

Милонов рассказал, как Мишустин изменит жизнь россиян

Как отметил в беседе с «ПолитРоссией» депутат Государственной думы Виталий Милонов, экономист в кресле председателя правительства может серьезно изменить жизнь россиян.
ПолитРоссия вчера в 04:51
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru вчера в 09:53
Происшествия

В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу

Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:19
Политика

Мишустин выступил против налога на богатых

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Национальная служба новостей вчера в 05:46
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru вчера в 03:47
Происшествия

Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

Как сообщает РИА Новости, после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел.
Дни.ру вчера в 01:04
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на 2020 год

Правительство РФ не включило законопроект о новой системе накопительных пенсий в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Российская газета 14 января в 01:23
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Кино

Опубликован трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом

iReactor вчера в 13:23
Политика

Сандерс обошел Байдена в споре демократов за кресло президента США

Берни Сандерс в преддверии предвыборной гонки за должность президента США догнал и обошел своего конкурента Джо Байдена по популярности среди избирателей из числа сторонников Демократической партии.
Политическая Экспертиза 02:12
Шоу-бизнес

Тамара Семина: Виталина занята только своими черными делами

Собеседник 14 января в 08:00
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев вступил в спор с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Известия 01:42
Общество

Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды

Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Авто

Раскрыта стоимость топовой версии Kia Seltos в России

Hyundai предлагает свой кроссовер Creta в максимальной комплектации за 1 млн 375 тыс. рублей, а топовая версия Tucson с автоматом и полным приводом стоит от 1 млн 764 тыс. рублей.
Профиль 15 января в 13:36
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
РИА Новости 00:54
Религия

ПЦУ: купание на Крещение в проруби не приводит к духовному очищению

Московский Комсомолец вчера в 18:30
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Вице-мэр Ярославля задержан за взятку

Выходец из Подмосковья Ринат Бадаев работает вице-мэром Ярославля с марта 2019 года.
Коммерсантъ 01:42
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