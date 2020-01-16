Общество
РИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Читать в источнике
Оценить995
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Политика
Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» о его отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посоветовал «не спешить с выводами» после подачи им заявления об отставке, передает Reuters.
Армия и оружие
При ракетном ударе Ирана пострадали 11 американских военных
Общество
В России зафиксирована первая смерть из-за употребления снюсов
В России зафиксировали первый случай смерти от некурительных никотиносодержащих смесей (снюс), сообщает РИА «Новости».
Политика
Лавров ответил на вопрос о возможном назначении в новое правительство
Ранее Лаврову уже приходилось отвечать на вопрос о возможной должности в будущем правительстве.
Происшествия
Комиссия ФССП выехала в Новокузнецк после стрельбы в суде
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Политика
«Единая Россия» назвала лучших членов правительства Медведева
Позитивной в правительстве была работа зампредов Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака, Алексея Гордеева и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, заявил глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Общество
В московском аэропорту Шереметьево открыли новый терминал
В московском аэропорту Шереметьево состоялось открытие нового терминала С1 для обслуживания пассажиров международных воздушных линий.
Политика
Готовится замена социального блока правительства РФ
По мнению депутатов фракции, работа по повышению реальных доходов граждан может быть построена на более высоком уровне.
Армия и оружие
На Северном Кавказе за 2019 год ликвидировали 26 террористов
Командующий ОГВ генерал-лейтенант Василий Федорук сообщил на рабочем совещании в штабе Северо-Кавказского округа Росгвардии, что за прошлый год военные нейтрализовали вместе с оперативниками ФСБ 26 человек, которые являлись участниками ячеек террористов.
Авто
Пять главных ошибок на мойке, которые убивают автомобиль
Эксперты «Российской газеты» назвали пять главных ошибок на мойке, способных «убить» автомобиль.
Политика
Мишустин выступил против списания долгов россиян по кредитам
РИА Новости / Илья Питалев Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин выступил против идеи списания долгов россиян по кредитам, об этом он заявил на заседании Госдумы.
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Автоспорт
Экипаж Каргинова выиграл «Дакар» в зачете грузовиков
Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" во главе с Андреем Каргиновым во второй раз стал победителем ралли "Дакар" в зачете грузовиков.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Армия и оружие
Украину обвинили в глушении беспилотников мониторинговой миссии ОБСЕ
Украина глушит беспилотники ОБСЕ, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
Происшествия
Увезённая матерью в Азербайджан лесбиянка смогла сбежать из дома
Российская студентка Севгия Субхани-Исмаилова, которую мать увезла в Азербайджан, смогла сбежать из дома, сообщает Telegram-канале «Российской ЛГБТ-сети».
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Политика
Захарова прокомментировала заявление премьера Украины об отставке
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке.
Спорт
ОКР присоединится к процессу между WADA и РУСАДА как третья сторона
Олимпийский комитет России в скором времени присоединится к процессу между WADA и РУСАДА как третья сторона.
Хоккей
«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси» благодаря хет-трику Овечкина
Встреча завершилась со счётом 5:2. В составе «Вашингтона» хет-трик оформил капитан команды Александр Овечкин.
Музыка
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летием.
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Происшествия
В массовом ДТП под Барнаулом погибли двое человек
По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в 14:23 местного времени в районе поселка Урожайный Павловского района произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, еще несколько получили травмы.
Экономика