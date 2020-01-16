Общество
Газета.RuПравительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
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Трое иностранцев погибли в ДТП под Саратовом
Столкнулись автомобиль «Волга» и минивэн Hyundai, в котором ехали восемь человек. Трое из погибших являются иностранным гражданами.
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Эминем внезапно выпустил новый альбом
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В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки
Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
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Названы самые популярные пароли за 2019 год
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Экипаж Каргинова победил в грузовом зачете ралли «Дакар»
Экипаж российской команды «Камаз-Мастер» под руководством Андрея Каргинова стал занял первое место в ралли «Дакар» в зачете грузовиков.
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«Мозговой центр коллектива». Как учился Мишустин в МГТУ «Станкин»
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.
Кино
16 января состоится премьера фильма с Егором Кридом
Ведь 16 января выходит в прокат фильм, где он дебютировал как актер, – "(НЕ) Идеальный мужчина".
Общество
Движение по шести дорогам в Алтайском крае закрыли из-за непогоды
Число дорог в Алтайском крае, движение по которым прекращено или ограничено из-за сильной метели, выросло до шести, среди них федеральная трасса А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан, сообщается в пятницу на сайте Министерства транспорта Алтайского края.
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Президент Украины Владимир Зеленский получил заявление премьер-министра Алексея Гончарука об отставке.
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Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина
Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
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«Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС
Премьер-министра России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
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Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
После переговоров украинский представитель Дарья Олифер заявила: обеспечить "длительный мир" можно только при условии, что все ранее перемещенные лица и беженцы вернутся в регион и примут участие в выборах.
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"Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно", — заявил Ведев.