Общество

Газета.RuГазета.RuПравительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол

Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер". Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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