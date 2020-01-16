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Хоккей Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ Во время первого периода американский форвард "Нью-Джерси" Майлз Вуд, проезжая мимо капитана "Вашингтона", попал ему в лицу высоко поднятой клюшкой и до крови разбил губу Овечкину.

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Политика «Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.

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Общество В аэропорту «Шереметьево» заработали курилки Курительные комнаты заработали в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко.

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Политика «Ведомости»: Мишустин звонил людям под видом обычного сотрудника ФНС Премьер-министра России Михаил Мишустин во время работы в Федеральной налоговой службе (ФНС) мог позвонить людям с налоговыми проблемами под видом обычного сотрудника.