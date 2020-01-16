Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
Читать в источнике
Комментировать803

Подробнее о событии

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъвчера в 04:42

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБКвчера в 14:07

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомостивчера в 11:02

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Известиявчера в 18:05

Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

REGNUMвчера в 03:51

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАССвчера в 03:19

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфаксвчера в 02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 01:18, Ашберн
Хоккей

Овечкин сделал хет-трик и принес победу «Вашингтону»

REGNUM 00:20
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Политика

Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию

Турция отправляет свои войска в Ливию для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства этой страны.
Комсомольская правда вчера в 07:50
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС вчера в 21:33
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка.
Интерфакс 15 января в 22:52
Музыка

Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса

Vologda-poisk.ru вчера в 08:35
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru вчера в 09:53
Экономика

В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Газета.Ru вчера в 13:00
Политика

Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 20:25
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Вести.Ru вчера в 17:33
Армия и оружие

Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны

Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:29
Игры

Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС

Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Игромания.ру вчера в 14:21
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале

Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.
RT на русском 15 января в 21:09
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены. ПФС-Банк был зарегистрирован Банком России 7 июля 1993 года.
ТАСС 00:56
Общество

В США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В поддержку ходатайства об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка, была представлена переписка сотрудников компании Telegram, говорится в заявления комиссии.
REGNUM вчера в 18:00
Космос

Женщины-астронавты вышли в открытый космос для замены батареи МКС

МИР 24 15 января в 08:49
Политика

Медведев объявил об отставке правительства РФ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство страны будет отправлено в отставку.
HotGeo 15 января в 09:18
Общество

Роскачество рассказало о мошенничестве через банкоматы

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами.
Известия 00:00
Общество

Россиянин Винник рассказал о пытках в тюрьме и попросил помощи

Вести.Ru вчера в 13:43
Политика

Путин создал рабочую группу по разработке поправок в Конституцию

Владимир Путин подписал постановление об образовании рабочей группы, которая будет готовить предложения по изменению Конституции РФ.
Агентство Телеграф вчера в 03:49
Политика

У демократов в США появился новый лидер

У демократов в США появился новый лидер Берни Сандерс обошел Джо Байдена.
Экспресс газета 01:04
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Политика

Михаил Мишустин назвал главные приоритеты своего правительства

По словам кандидата в премьеры, в стране есть все источники для решения задач, которые поставил президент РФ Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин рассказал о приоритетах своего правительства на пленарном заседании Государственной думы РФ.
Союзное Вече вчера в 07:47
Общество

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ вчера в 18:48
Гаджеты

Real Graphene начала производство графеновых аккумуляторов

Недавно компания начала пилотное производства графеновых аккумуляторов.
Хайтек+ вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Особо внимательные пользователи Сети заметили, что отражение руки в зеркале не совпадает с тем, как она изображена на фотографии.
Народные новости вчера в 21:02
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Общество

Цензура заработала: Tilda блокирует сайты на своей платформе

"Сайт подлежит блокировке за то, что контент, размещенный на нем, политически направлен, тогда как платформа Tilda предназначена для создания бизнес-проектов".
Pravda.Ru 00:26
Политика

Названы возможные планы Медведева после отставки

Президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину занять пост премьер-министра страны после ухода с этого поста Дмитрия Медведева.
Gazeta.SPb вчера в 23:04
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное