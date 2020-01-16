Общество
РИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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Хоккей
Овечкину разбили лицо клюшкой в матче НХЛ
Футбол
«МЮ» и «Интер» согласовали трансфер Янга за 1,5 млн евро
Клубы согласовали трансфер 34-летнего игрока за 1,5 млн евро, также предусмотрены бонусы.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова потратит почти полмиллиарда на новую свадьбу
По данным Daily Mail, свадьба обойдется в 5 миллионов британских фунтов (это 6,5 миллионов долларов или 402,7 миллиона рублей).
Происшествия
В Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи»
Сотрудники правоохранительных органов в Москве задержали семерых членов секты «бога Кузи», которые подозреваются в хищении 15 млн рублей у потерпевших.
Происшествия
ФСБ в Серпухове раскрыла группировку по продаже наркотиков в интернете
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, организовавшей производство и бесконтактный сбыт особо крупных партий наркотических средств синтетического происхождения в городе Серпухове в Московской области.
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Общество
В аэропорту Шереметьево заработали курилки
В московском аэропорту Шереметьево вновь заработали курилки, сообщает РИА "Новости". Об этом заявил гендиректор аэропорта Михаил Василенко.
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Госдума поддержала назначение Мишустина премьером
Госдума поддержала кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьера.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Общество
SEC и Telegram обнародовали правовые позиции
Вместе с ходатайствами опубликованы правовые позиции сторон.
Политика
«Газпром» попросил ФРГ вывести Nord Stream из-под газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) с просьбой вывести их из-под действия обновленной газовой директивы ЕС, сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы агентства.
Политика
Пушков оценил высказывание Саркози про Россию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с участием России.
Политика
В США началась процедура импичмента Трампа
В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа.
Политика
Кадыров временно оставил пост главы Чечни
Происшествия
В ДТП у «Аэропарка» в Брянске погиб пассажир иномарки
В дорожно-транспортном происшествии на улице Объездной в Брянске погиб 26-летний пассажир иномарки.
Шоу-бизнес
Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке
Блогер и рэп-исполнительница Айза Анохина сообщила своим подписчикам в Instagram, что ее нынешний брак "трещит по швам" из-за выходок первого мужа, рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Финансы
Россия увеличила вложения в госбумаги США
Россия в ноябре 2019 года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 794 млн долларов — до 11,491 млрд долларов, об этом свидетельствуют данные американского Минфина.
Происшествия
Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник
Авто
Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу
Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.
Политика
На Украине обсудят разблокировку интернет-ресурсов из России
На сайте украинского президента Владимира Зеленского разместили петицию о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине интернет-ресурсов российских компаний.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Футбол
Максимилиан Филипп: «Верю, что „Динамо“ сможет забраться в пятерку РПЛ»
Потеряем очки — мечты о месте в пятерке станут совсем призрачными. (Константин Алексеев) Полное интервью с Максимилианом Филиппом читайте здесь.
Музыка
Михаил Мишустин написал несколько песен для Григория Лепса
Происшествия
В Новокузнецке возбудили дело в отношении стрелявшего в здании суда
Уголовное дело о покушении на убийство двух лиц возбуждено по факту стрельбы в мировом суде Новокузнецка, решается вопрос о предъявлении обвинения по статье "убийство", сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области.