Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
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Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
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В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа.
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