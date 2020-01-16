Общество

РИА НовостиРИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол

С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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РБКвчера в 14:07
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Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал рассекречивание Министерством обороны документов об освобождении Варшавы советскими войсками.
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Источник: В Лиге чемпионов могут появиться дополнительные матчи

По сведениям издания, Лига чемпионов увеличится на четыре дополнительных матча в каждом сезоне.
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Пушков оценил высказывание Саркози про Россию

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Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
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При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
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