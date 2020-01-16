Общество
РИА НовостиМедведев выделил 127 миллиардов рублей на атомный ледокол
С 2020 по 2027 год правительство выделит 127 миллиардов рублей на строительство атомного ледокола проекта 10510 "Лидер".
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Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Футбол
Бывший игрок ЦСКА Ефремов рассказал, что находится в поисках клуба
Полузащитник Дмитрий Ефремов, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал о том, что находится в поисках клуба.
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Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава украинской Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Олег Диденко заявил о действии на Украине закона, прямо запрещающего проведение выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках как территориях, неподконтрольных Украине.
Политика
Российское правительство ушло в отставку
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что правительство в полном составе уходит в отставку.
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Политика
МИД: Россия не изменит внешнюю политику после смены правительства
Внешняя политика России останется неизменной после смены правительства страны, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью РИА "Новости".
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Установлены не менее 17 приложений Google Play, которые быстро разряжают смартфоны.
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Историк оценил рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с RT прокомментировал рассекречивание Министерством обороны документов об освобождении Варшавы советскими войсками.
Кино
HBO может выпустить приквел «Игры престолов» в 2022 году
Американский канал HBO в 2022 году может выпустить в эфир сериал «Дом Дракона» (House of the Dragon) — приквел «Игры престолов», который сосредоточится на истории династии Таргариенов.
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
Футбол
Источник: В Лиге чемпионов могут появиться дополнительные матчи
По сведениям издания, Лига чемпионов увеличится на четыре дополнительных матча в каждом сезоне.
Хоккей
Ковальчук оформил дубль и забросил вторую победную шайбу за «Монреаль»
Единственную шайбу в заключительном периоде провел также Ковальчук, установивший окончательный счет - 4:1. Таким образом, на счету Ковальчука уже 7 (3+4) очка в семи проведенных встречах после подписания контракта с "Канадиенс", причем в обоих матчах, где он забрасывал, его шайбы становились победными.
Происшествия
СМИ сообщили о задержании заместителя мэра Ярославля за взятку
Правоохранительные органы задержали заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева.
Гаджеты
Яндекс.Маркет назвал самые популярные у россиян смартфоны
Аналитики Яндекс.Маркета изучили спрос на смартфоны и назвали самые популярные модели 2019 года.
Футбол
Макаров объяснил, почему выбрал «Рубин», а не ЦСКА
Российский полузащитник Денис Макаров, ставший игроком «Рубина», рассказал, по каким критериям выбирал себе новую команду.
Политика
Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром, проголосовавших против не было, 383 парламентария проголосовали "за".
Политика
Пушков оценил высказывание Саркози про Россию
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв бывшего президента Франции Николя Саркози к созданию нового переговорного формата с участием России.
Общество
«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Происшествия
Стрельба в Новокузнецке: потерпевший по делу убил судебного пристава
Армия и оружие
В результате ракетного удара Ирана пострадали 11 военных США
При обстреле Ираном баз США в Ираке 8 января пострадали 11 американских военных. Они получили черепно-мозговые травмы.
Происшествия
ФСБ задержала пятерых членов банды наркоторговцев
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в подмосковном Серпухове пятерых членов группировки, занимавшейся продажей наркотиков через интернет.
Экономика
Эксперты спрогнозировали завершение бума на рынке акций в России
В прошлом году очень сильный рост рынка акций обеспечили ускорение экономического роста, снижение внутренних процентных ставок, стабильность рубля и повышение суверенного рейтинга, а также рост дивидендных выплат, перечисляет экономист "Ренессанс Капитала" по России и странам СНГ Софья Донец.
Здоровье
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамола
В Бурятии 24-летняя девушка скончалась от передозировки парацетамолом.
Шоу-бизнес
Канделаки заявила, что чуть не родила, увидев свой российский паспорт
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