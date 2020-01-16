Общество
ИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Происшествия
Девушка-подросток пропала в Чите три дня назад
В поселке Каштак три дня назад, 13 января, из дома ушла 15-летняя Анна Казанцева. Пока о ее местонахождении ничего не известно.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Правительство России подало в отставку в полном составе
Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Футбол
Парма — Рома 0:2
«Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Финансы
Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле
Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Космос
Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете
Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Игры
Xbox Series X сможет запускать ПК-игры
Армия и оружие
Войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе
Хоккей
Дубль Ткачева помог СКА обыграть «Йокерит»
Хоккеисты санкт-петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли финский «Йокерит».
Авто
Представлен серийный кроссовер Genesis GV80
На пятом году жизни корейский премиум-бренд Genesis обзавелся первым кроссовером, при том что седанов в гамме уже три.
Армия и оружие
Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа
Накануне истребители Израиля нанесли удар по ряду целей палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.
Политика
Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС
Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.
Спорт
ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА
Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
Технологии
СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год
В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Музыка
Мишустин оказался автором частушек и музыки для песен Лепса
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин написал музыку для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух хороших знакомых чиновника.
Происшествия
Прокуратура Татарстана проверит детский приют после жалобы воспитанниц
После размещения видео в соцсетях, где воспитанники детского приюта Рыбно-Слободского района рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника детского дома, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщает прокуратура Татарстана.
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Культура
Билли Айлиш запишет заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Кино
Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»
Армия и оружие
Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
Авто
Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России
Автоэксперт Алексей Хресин оценил популярность китайских автомобилей в России.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.