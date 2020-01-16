Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.

Происшествия Девушка-подросток пропала в Чите три дня назад В поселке Каштак три дня назад, 13 января, из дома ушла 15-летняя Анна Казанцева. Пока о ее местонахождении ничего не известно.

Финансы Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.

Авто Представлен серийный кроссовер Genesis GV80 На пятом году жизни корейский премиум-бренд Genesis обзавелся первым кроссовером, при том что седанов в гамме уже три.

Политика Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.

Спорт ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.

Музыка Мишустин оказался автором частушек и музыки для песен Лепса Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин написал музыку для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух хороших знакомых чиновника.

Происшествия Прокуратура Татарстана проверит детский приют после жалобы воспитанниц После размещения видео в соцсетях, где воспитанники детского приюта Рыбно-Слободского района рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника детского дома, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщает прокуратура Татарстана.

Политика Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.

Армия и оружие Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.