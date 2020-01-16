Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать430

Подробнее о событии

Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Известия18:05

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфакс02:03

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомости11:02

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъ04:42

Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

REGNUM03:51

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАСС03:19

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБК14:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Происшествия

Девушка-подросток пропала в Чите три дня назад

В поселке Каштак три дня назад, 13 января, из дома ушла 15-летняя Анна Казанцева. Пока о ее местонахождении ничего не известно.
Московский Комсомолец Чита 09:43
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Российская газета вчера в 12:12
Политика

Правительство России подало в отставку в полном составе

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство России подало в отставку в полном составе.
Вести.Ru вчера в 08:31
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
РЕН ТВ 07:28
Футбол

Парма — Рома 0:2

«Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
RT на русском 17:05
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова сделала шпагат на отдыхе, сидя на мотоцикле

Балерина Анастасия Волочкова, которая уже несколько недель нежится на солнце в Таиланде, в Instagram поделилась новым шпагатом.
Телепрограмма вчера в 04:01
Происшествия

SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»

BFM.ru 08:04
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Космос

Эксперт: «лазерный» Starlink будет самым быстрым интернетом на планете

Настраивать устройство не понадобится – оно само повернется под нужным углом к небу.
Хайтек+ 14 января в 01:53
Игры

Xbox Series X сможет запускать ПК-игры

Ридус 05:52
Армия и оружие

Войска Сирии возобновили военную операцию в Идлибе

Взгляд.ру вчера в 17:50
Хоккей

Дубль Ткачева помог СКА обыграть «Йокерит»

Хоккеисты санкт-петербургского СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги переиграли финский «Йокерит».
ProstoProSport 13:59
Авто

Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

На пятом году жизни корейский премиум-бренд Genesis обзавелся первым кроссовером, при том что седанов в гамме уже три.
Авторевю вчера в 00:43
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы

RT на русском 16:30
Армия и оружие

Израиль совершил атаку по объекту ХАМАС в секторе Газа

Накануне истребители Израиля нанесли удар по ряду целей палестинского движения ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа.
Российская газета 17:46
Происшествия

Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

Lenta.ru 09:53
Политика

Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС

Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.
REGNUM 18:25
Армия и оружие

В Пентагоне заявили, что у ВС США нет планов покидать Ирак

ТАСС 12:36
Спорт

ОКР в ближайшие дни присоединится к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Олимпийский комитет России (ОКР) в ближайшие дни присоединится к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщает служба информации ОКР.
РИА Новости вчера в 04:31
Технологии

СМИ назвали 5 сбывшихся предсказаний на 2020 год

В преддверии каждого нового года СМИ любят представлять читателям всевозможные предсказания на будущее.
Что происходит 14 января в 09:58
Музыка

Мишустин оказался автором частушек и музыки для песен Лепса

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин написал музыку для песен Григория Лепса «Зола» и «Настоящая женщина», сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух хороших знакомых чиновника.
Компания 06:44
Космос

Создание ракеты «Союз-6» может начаться в текущем году

3DNews 07:51
Происшествия

Прокуратура Татарстана проверит детский приют после жалобы воспитанниц

После размещения видео в соцсетях, где воспитанники детского приюта Рыбно-Слободского района рассказывают о посягательствах на их половую неприкосновенность со стороны сотрудника детского дома, на место выехала следственно-оперативная группа, сообщает прокуратура Татарстана.
Kazanfirst.ru 03:41
Политика

Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Портал Поиск 03:54
Культура

Билли Айлиш запишет заглавную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде

DP.RU 14 января в 13:14
Кино

Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»

Москва 24 вчера в 12:30
Армия и оружие

Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
RT на русском 15:05
Авто

Эксперт оценил популярность китайских автомобилей в России

Автоэксперт Алексей Хресин оценил популярность китайских автомобилей в России.
RT на русском 11:45
Политика

Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
Главное