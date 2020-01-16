Общество
ИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Политика
«Ъ» раскрыл возможные планы Медведева после отставки
После отставки с поста главы правительства и перехода на работу в Совбез у Дмитрия Медведева появились новые возможности и политические перспективы.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Автоспорт
Экипаж «Камаз-мастер» выиграл одиннадцатый этап ралли «Дакар»
Происшествия
В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке
В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке
Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Слон чуть не затоптал отдыхающих в Индии
В штате Тамилнад индийского города Хосур дикий слон погнался за отдыхающими, которые пытались сделать с ним селфи.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Хоккей
Овечкин установил новый голевой рекорд в НХЛ
Овечкин стал первым в истории НХЛ, кому удавалось забить по 30 голов за одну команду в течение 15 сезонов подряд.
Армия и оружие
Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке
Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
Футбол
Парма — Рома 0:2
«Рома» одержала победу над «Пармой» в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Музыка
Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса
В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
Происшествия
В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса
11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
Политика
Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы
Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Политика
Госдума одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра
Депутаты Госдумы единогласно одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Наука
Моделирование показало, как Германия могла победить в битве за Британию
Моделирование показало, что если бы немцы начали кампанию раньше и сосредоточились бы на бомбардировках аэродромов, то могли бы добиться воздушного превосходства, которое дало бы им возможность осуществить наземное вторжение.
Общество
Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале
Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Политика
Кудрин заявил об отсутствии предложений войти в новое правительство
Главе Счетной палаты Алексею Кудрину не предлагали войти в состав нового правительства.
Технологии
В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения
Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Общество
Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства
Журналист Владимир Познер оценил призыв общественного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства из-за шуток о христианстве.
Происшествия
Студентку-лесбиянку из Красноярска похитили и избили родственники
Кино
Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Общество
Владельцы киевского «Динамо» подали в Лондонский суд иск на Порошенко
Владельцы киевского футбольного клуба "Динамо" братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитражный суд против экс-президента Украины Петра Порошенко.
Политика
Порошенко увидел в послании Путина угрозу Украине
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и проект поправок в Конституцию несут прямую угрозу и риски Украине.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»
Многие отмечают, что Боня выглядит очень даже хорошо, все, кто высказываются против — обычные завистники.