Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Дмитрий Медведев в день отставки выделил средства на строительство новейшего атомного ледокола

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