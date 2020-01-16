Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»

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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
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