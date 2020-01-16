Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»

Эхо Москвывчера в 22:05

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБКвчера в 14:07

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАССвчера в 03:19

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъвчера в 04:42

Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

REGNUMвчера в 03:51

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомостивчера в 11:02

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфаксвчера в 02:03
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено вчера в 23:50, Ашберн
Происшествия

Пассажир снял посадку SSJ-100 на недостроенную полосу в Домодедове

Пассажиры рейса авиакомпании "ИрАэро" из Сабетты в Москву, который сегодня приземлился на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово, не заметили ошибки пилота, перепутавшего ВПП.
Вести.Ru вчера в 17:33
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Lenta.ru вчера в 05:34
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Политика

Кудрин дал прогноз о новом составе правительства

Существенного обновления правительства России не ожидается. Такой прогноз дал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».
Lenta.ru вчера в 09:57
Политика

Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента

Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Эхо Москвы вчера в 14:59
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

Десятилетняя девочка, пропавшая 15 января в городе Карасук Новосибирской области, найдена, сообщается на сайте поискового отряда "ДоброСпас-Новосибирск".
ТАСС вчера в 21:33
Происшествия

МАК опубликовал итоговый отчет о происшествии с самолетом Utair в Сочи

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Происшествия

Новорождённую девочку подбросили к больнице Кузбасса

О произошедшем в полицию сообщил сторож поликлиники. Он рассказал, что нашёл новорождённого ребёнка у входа в здание.
REGNUM вчера в 22:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов.
РИА Новости вчера в 17:46
Происшествия

Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса

Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Известия вчера в 22:27
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги очередной голевой подвиг совершил российский капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Вести.Ru вчера в 22:15
Общество

Певец Шура прокомментировал слова Водонаевой о «быдле» и маткапитале

Водонаева написала в Instagram, что "отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане" или "быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки", начнут заводить детей ради выплат, что может стать "роковым для будущих поколений".
РИА Новости вчера в 21:50
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что 11 американских военных пострадали при обстреле Ираном баз в Ираке.
РИА Новости вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Катерину Шпиц затравили за фото с арбузом между ног

Бурю эмоций у подписчиков вызвала фотография с разрезанным арбузом между ног актрисы.
Территория новостей вчера в 12:11
Общество

Познер оценил призыв лишить Урганта гражданства

Lenta.ru вчера в 18:39
Экономика

В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у берегов Камчатки. Угроза цунами не объявлялась, разрушений нет.
РБК вчера в 18:32
Культура

Игорь Николаев отмечает 60-летний юбилей

Игорь Николаев отмечает 60-летний юбилей Игорь Николаев отмечает день рождения.
Экспресс газета вчера в 23:00
Технологии

В Google Play нашли пожирающие батарею смартфонов приложения

Разработчики Bitdefender уже сообщили о находке администраторам магазина Google Play, и те пообещали удалить опасные для смартфона программы, так как они нарушают правила магазина приложений.
Astera 15 января в 12:01
Происшествия

Экс-полковник СКР признался во вбросе компромата о взятках

Прослушка дома и в кабинете Максименко зафиксировала несколько разговоров, когда экс-полковник упоминал о получении Ламоновым или Крамаренко денег за освобождение Кочуйкова.
РБК вчера в 08:30
Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» провели вечеринку без жён с 22 моделями

После победы над «Астон Виллой» со счётом 6:1 футболисты «Манчестер Сити» посетили вечеринку в Чешире в роскошном отеле со спа-центром.
Евро-футбол.ру 15 января в 11:53
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Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Политика

Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ

Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
REGNUM вчера в 09:57
Футбол

«Спартак» и «Зенит» проголосовали против расширения РПЛ

Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале сообщил, какие клубы поддержали расширение РПЛ до 18 команд, а какие - нет:Расширение РПЛ - 14 за.2 клуба ("Спартак" и "Зенит") против.
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Эксперты развеяли мифы об уязвимости бесключевого доступа к автомобилю

Система бесключевого доступа — надёжная и удобная опция, которая позволяет открыть автомобиль и запустить двигатель, не доставая ключ из кармана.
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Трамп ждет быстрого окончания слушаний по делу о его импичменте

Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат США быстро закончит рассмотрение дела о его импичменте.
Коммерсантъ вчера в 21:26
Политика

Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
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Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Экономика

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
РБК 13 января в 16:00
Происшествия

Ситуация у российского посольства в Бейруте остается напряженной

РИА Новости 15 января в 19:06
Как работают Яндекс.Новости?
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