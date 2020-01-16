Общество

ИзвестияИзвестияМедведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер». Документ был подписан 15 января и опубликован на официальном сайте правовой информации.
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Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер»

Эхо Москвывчера в 22:05

Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

РБКвчера в 14:07

Ледокол «Лидер» запланировали ввести в эксплуатацию в 2027 году

Интерфаксвчера в 02:03

Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет

Коммерсантъвчера в 04:42

Правительство РФ выделило на строительство ледокола «Лидер» 127 млрд рублей

REGNUMвчера в 03:51

Правительство выделит более 127 млрд рублей на строительство ледокола «Лидер»

ТАССвчера в 03:19

Правительство выделило 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Ведомостивчера в 11:02
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Российская газета 00:37
Армия и оружие

В США подтвердили, что 11 военнослужащих пострадали при ударе Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило, что при обстреле Ираном баз в Ираке пострадали 11 американских военных.
РИА Новости вчера в 22:40
Хоккей

Ничушкин забил гол в победном матче «Колорадо» против «Сан-Хосе»

Хозяева площадки победили во встрече со счетом 4:0. В составе «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голом.
Sportbox.RU вчера в 23:38
Политика

Путин назначил Медведева на новую должность

Президент Российской Федерации Владимир Путин завизировал указ о назначении экс-премьера Дмитрия Медведева заместителем главы Совета безопасности РФ.
Национальная служба новостей вчера в 08:28
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru 15 января в 13:54
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Финансы

Курс валют на пятницу: доллар и евро продолжают рост

Национальный банк Молдовы объявил официальный валютный курс на пятницу, 17 января.
Sputnik Молдова вчера в 15:05
Общество

В России появились первые видеобанкоматы

Новшество из Китая Первые видеобанкоматы появились в Китае в 2012 году и с тех пор получили большое распространение в странах Азии, подобные решения есть также в Турции и Англии, говорит старший менеджер технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Лилия Шароватова.
РБК вчера в 23:00
Политика

Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ

Сопредседателями рабочей группы стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, руководитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева.
Красная весна 15 января в 15:16
Финансы

Экономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".
РИА Новости вчера в 17:21
Происшествия

Российскую модель арестовали в Испании за клевету

В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
BFM.ru 00:35
Общество

Водонаева решила, что власти помогают маткапиталом «быдлу»

Телеведущая и модель Алена Водонаева посчитала, что материальную поддержку за рождение детей, которую анонсировал президент, получат нищие и быдло.
Телеканал 360° вчера в 04:02
Политика

Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы

Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
ТАСС вчера в 03:32
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру вчера в 08:15
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Один человек погиб при стрельбе в здании мирового суда в Новокузнецке.
Известия 15 января в 23:10
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по купанию в проруби

Известия вчера в 22:01
Происшествия

В Тульской области горит зерновой склад

Склад для хранения зерна загорелся на площади 500 квадратных метров в Ясногорске Тульской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 23:15
Общество

«Проект» рассказал о богатстве семьи Мишустина

FreeNews-Volga вчера в 09:34
Происшествия

Заммэра Ярославля задержали по подозрению в получении взятки

Заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева задержали по подозрению в получении взятки.
Известия вчера в 16:48
Происшествия

SSJ-100 «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную полосу «Домодедово»

В "Домодедово" самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ираэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу, никто не пострадал, сообщил источник "Интерфакса" в экстренных службах.
Интерфакс вчера в 07:53
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Напомним, Мединский заявил, что считает успехи отечественного кино в российском прокате фантастическими.
Взгляд.ру вчера в 21:51
Общество

Бывший замгубернатора Кузбасса обвиняется в превышении полномочий

Согласно обвинительному заключению, владелец ООО "Разрез Бунгурский" по совету начальника Кузбасснедр несколько раз обращался к Хлебунову для получения согласия от администрации Кузбасса на последующую обработку двух угольных участков.
Интерфакс - Россия вчера в 22:36
Политика

Кадыров временно оставил пост главы Чечни

Вечерняя Москва 15 января в 12:07
Политика

Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
РИА Новости вчера в 09:30
Политика

Мишустин представит новый состав правительства в ближайшие дни

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин заявил, что представит состав нового правительства в ближайшие дни.
Комсомольская правда вчера в 07:51
Энергетика

Украина отказалась строить газопровод для СПГ из США

Строить новый газопровод в Польшу для поставок регазифицированного сжиженного природного газа (СПГ) из США на Украину не имеет смысла.
Lenta.ru вчера в 20:00
Экономика

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка

Банк России отозвал лицензию у московского ПФС-Банка.
ТАСС 00:39
Энергетика

Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан

Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Газета.Ru 15 января в 04:09
Происшествия

Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

Десятилетнюю девочку, которая пропала в среду в городе Карасуке Новосибирской области, нашли живой.
РИА Новости вчера в 23:07
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