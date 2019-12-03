Экономика
REGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикНовая Сибирь 03 декабря в 20:03
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Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей
Российская газета03 декабря в 07:01
Медведев даст Омской области 1,1 млрд за эффективную работу чиновников
РИА ОмскИнформ03 декабря в 03:36
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Медведев рассказал о своём самом сложном решении
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Общество
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С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
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