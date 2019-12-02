Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русском03:09

Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Российская газета02:00

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

УтроNewsвчера в 09:03

Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъвчера в 09:48

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газетавчера в 09:25

Медведев придумал, какой «пряник» получат губернаторы за хорошую работу

URA.Ruвчера в 13:34

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Dailyвчера в 08:34
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Общество

«Аэрофлот» пожаловался ФАС на рост тарифов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев просит главу ФАС Игоря Артемьева усилить контроль за ростом цен на керосин, аэропортовое и наземное обслуживание в региональных российских аэропортах.
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СК объявил о завершении расследования дела сестер Хачатурян

Газета.Ru 03:51
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Трамп назвал оскорбительным заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о смерти мозга НАТО оскорбительно для многих государств альянса и не соответствует действительности.
ТАСС 05:06
Происшествия

Момент обрушения моста в Оренбурге попал на видео

Момент обрушения автомобильного моста на въезде в Оренбург попал на видео. Кадры были сняты водителем, собиравшимся проехать под мостом.
РИА Новости 06:22
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
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Генконсульство подтвердило данные об убийстве россиянки в Испании

RT на русском 06:06
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально сменила имя на мужское

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло начала всерьёз осуществлять своё решение сменить пол.
OvideO.ru 06:46
Происшествия

Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

Ущерб от крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» в международном аэропорту «Шереметьево» в Москве весной 2019 года составляет 1,5 млрд рублей.
REGNUM 02:57
Происшествия

10-летний мальчик насмерть замерз в сугробе в Нижегородской области

REGNUM 05:42
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках в 2020 году.
RT на русском 05:30
Происшествия

В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами

На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Российская газета 06:10
Происшествия

Москвичка отдала мошеннику 15 миллионов рублей за обещание жениться

Полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, уговорил москвичку отдать ему 15 миллионов рублей ради замужества.
РИА Новости 04:55
Общество

Сексолог рассказала о появлении новой сексуальной ориентации в России

Несколько лет назад в России возникла новая сексуальная ориентация — асексуал.
Lenta.ru вчера в 11:51
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Политика

Премьер-министр Финляндии уходит в отставку

Глава финского правительства Антти Ринне намерен подать прошение президенту Саули Ниинистё с просьбой отправить его в отставку, сообщает RT.
Национальная служба новостей 05:33
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Госдума приняла закон о введении с 2020 года в России электронных трудовых книжек.
RT на русском 06:53
Общество

Россия и Китай запустили «Силу Сибири»

Lenta.ru вчера в 06:48
Политика

В Кремле объяснили цель закона о российском софте

Принятие закона о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры связано с антимонопольными вопросами.
Москва 24 05:46
Политика

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с Лукашенко

Известия 05:07
Происшествия

Житель Татарстана зверски убил многодетную мать и ее сыновей

41-летнего жителя республики Татарстан Айнура Харисова подозревают в убийстве 38-летней бывшей супруги Ангелины, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына, сообщили в региональном Следственном комитете.
Газета.Ru 05:04
Кино

Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
ТАСС 03:39
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли бомбардировку лагеря беженцев в Сирии

Министерство обороны РФ категорически опровергло информацию американской газеты The New York Times о якобы бомбардировке ВКС России в августе этого года лагеря беженцев в Сирии.
Российская газета вчера в 10:15
Шоу-бизнес

Лещенко отреагировал на ошибку Бузовой, исковеркавшей его фамилию

Лев Лещенко прокомментировал ошибку Ольги Бузовой, допустившей оговорку в его фамилии во время вручения премии "Золотой хит".
Газета.Ru 06:45
Политика

Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в умышленном отказе выдавать свидетеля по делу о крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом Владимира Цемаха.
Национальная служба новостей вчера в 09:12
Футбол

Егоров: Тедеско зашел в судейскую с разрешения арбитра

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско зашел в судейскую комнату после матча с петербургским "Зенитом" с разрешения арбитра, заявил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Александр Егоров.
РИА Новости 06:35
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в Подмосковье

Мужчина напал на полицейского в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие

Столтенберг заявил о готовности НАТО отвечать на военные угрозы Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса отвечать на военные угрозы со стороны Китая, назвав это принципиально новой задачей.
RT на русском 06:25
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Авербух назвал Косторную и Трусову фаворитами финала Гран-при

News.ru вчера в 20:55
Футбол

Лионель Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч»

Лука Модрич передает «Золотой мяч» Лео Месси 🤝Не показывайте это видео фанатам «Реала» 😎pic.twitter.com/jxaByMOqlK— Sports.ru (@sportsru) December 2, 2019 Что еще известно:В сезоне-2018/19 Месси выиграл чемпионат Испании в составе «Барселоны» и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Snob.ru вчера в 15:48
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