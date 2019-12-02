Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Футбол Месси получил рекордный шестой «Золотой мяч» Месси стал обладателем награды уже шестой раз, опередив по этому показателю португальца Криштиану Роналду (получал приз пять раз).

Общество Названы регионы России с самыми большими зарплатами Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.

Общество В России резко выросло число ДТП с такси Число аварий с участием такси в России за 10 месяцев 2019 года выросло на 60 процентов — до 2,7 тысячи случаев.

Наука Инфекционный рак в мидиях распространился по всей Атлантике Инфекционный рак, который возник у одного из видов мидий, обитающих в Северном полушарии, распространился на родственные мидии в Южной Америке и Европе.

Происшествия Источник сообщил о задержании экс-главы минфина Ингушетии Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего министра финансов Ингушетии, который ранее был осужден за нецелевое расходование 2 миллиардов рублей и объявлен в розыск, сообщил источник в силовых структурах региона.

Политика Экс-депутата Рады заочно обвинили в нападении на посольство России Бывшему депутату Верховной рады Украины Игорю Мосийчуку заочно предъявили обвинения в нападении на российское посольство в Киеве в 2016 году, сообщается на сайте Следственного комитета (СК).

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Кино Вышел трейлер фильма «Черная вдова» Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика Китай вводит санкции против США из-за протестов в Гонконге Конкретным поводом для точечных санкций, как объяснила офпред китайского внешнеполитического ведомства Хуа Чуньин на брифинге для сотрудников прессы, стал одобренный в Соединенных Штатах закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге".

Политика Посол Дании прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2» Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам, заявил в интервью РИА Новости посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

Политика МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.