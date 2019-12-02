Экономика
RT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъвчера в 09:48
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Политика
Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Происшествия
В Воронежской области перевернулся автобус с пассажирами
На трассе М-4 "Дон" в Богучарском районе Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.
Политика
Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24
В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
Политика
WSJ назвала «Силу Сибири» сигналом об альтернативе США
"Китай и Россия, объединив силы, послали сигнал о том, что существует альтернатива глобальному порядку во главе с США", - заявила изданию старший научный сотрудник Колумбийского университета и экс-аналитик ЦРУ по энергетике Эрика Даунс.
Общество
Госдума приняла законы об электронных трудовых книжках
Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
Музыка
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Певица Ани Лорак вернулась в Киев для съемок в новогоднем шоу. Эфир записывался в здании национальной оперы Украины.
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Экономика
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
Политика
Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом
Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
Спорт
WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории
Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Кино
Вышел трейлер фильма «Черная вдова»
Marvel выпустил трейлер фильма "Черная вдова" (Black Widow). Главную роль шпионки Наташи Романофф в картине исполнила Скарлетт Йоханссон.
Происшествия
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком
Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
Политика
В Кремле прокомментировали претензии ФБР к российским приложениям
"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
Общество
ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
Происшествия
Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска
Брянские подростки запустили трансляцию порнографического видеоролика в фуд-корте торгово-развлекательном центре, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом
Феофилактова пока никак не комментировала слова бизнесмена.
Шоу-бизнес
Снова невеста: ростовчанка Виктория Лопырева выбирает свадебное платье
«Сложно быть невестой», – написала она поверх видео из салона свадебных платьев. Один из приглянувшихся нарядов девушка даже примеряла.
Политика
Путин поговорил с новой главой ЕК
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США
Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
Общество
Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock
Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
Кино
В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»
Работа над вторым "Аватаром" Джеймса Кэмерона в разгаре, но теперь команда фильма уходит на новогодние каникулы.
Экономика
Минэнерго предложило расширить число экспортеров СПГ
Минэнерго России предложило внести изменения в закон об экспорте газа, предоставив право экспорта сжиженного природного газа (СПГ) с участков в Арктике, лицензии на которые были получены после 1 января 2013 года.
Политика
Украина назвала условие отказа от исков к «Газпрому»
Глава Минэнерго Украины сообщил о том, что «Нафтогаз» отзовет иски к «Газпрому» из международных арбитражей после подписания нового контракта на поставки газа.
Армия и оружие
Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят
США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
Политика
В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.