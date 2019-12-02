Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русском03:09

Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Российская газета02:00

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УтроNewsвчера в 09:03

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Коммерсантъвчера в 09:48

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Парламентская газетавчера в 09:25

Медведев придумал, какой «пряник» получат губернаторы за хорошую работу

URA.Ruвчера в 13:34

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Dailyвчера в 08:34
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Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения с 1 июля 2020 года.
Известия вчера в 19:12
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В Кремле считают, что команду сбить российский бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией в 2015 году отдавал не лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а другие люди.
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Пакет законов о начале использования электронных трудовых книжек в РФ с января 2020 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 декабря.
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Вечерняя Москва вчера в 14:44
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Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

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Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год

Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2020 год «Шокирующие предсказания» от Saxo Bank касаются маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть «весьма мощной ударной волной».
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Активист Майдана назвал жизнь в Германии после переезда адом

Активист Майдана и ветеран конфликта в Донбассе Алексей Яремчук рассказал в интервью порталу "Корреспондент.net" о том, что жизнь его семьи в Германии превратилась в ад.
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WADA назвало виновного в подмене данных Московской лаборатории

Начало разбирательств WADA и РУСАДА берет свое начало еще в сентябре прошлого года, когда международное агентство вернуло статус соответствия российской организации при обязательстве предоставить доступ к данным Московской лаборатории.
Газета.Ru 05:18
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Вышел трейлер фильма «Черная вдова»

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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта официально стала мальчиком

Как известно, в семье Анджелины Джоли происходят настолько странные вещи, что старший сын Мэддокс планирует отсудить у Анджелины опеку над братьями и сестрами, а дочь Шайло готовится к операции по смене пола.
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"Контрразведывательная угроза" В июле лидер демократов в американском сенате Чак Шумер направил письмо главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC), в котором говорилось, что приложение FaceApp российской фирмы Wireless Lab может угрожать национальной безопасности США, и попросил их принять меры.
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ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права

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Школьники устроили порнотрансляцию в торговом центре Брянска

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Евгения Феофилактова рассталась с ливанским бизнесменом

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Снова невеста: ростовчанка Виктория Лопырева выбирает свадебное платье

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с новым председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Кремля.
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Во Франции заявили о готовности ЕС ответить на пошлины США

Ранее 3 декабря торговый представитель США в своем докладе заявил, что страна может ввести пошлины по ставке до 100% на французские товары объемом до $2,4 млрд в ответ на дискриминационную политику в отношении американских цифровых компаний.
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Xiaomi Redmi K30 продемонстрировали на новом официальном постере

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Роскомнадзор объяснил блокировку фотобанка Shutterstock

Доступ к страницам сайта одного из крупнейших в мире фотобанка Shutterstock блокируется за материалы с оскорблением госсимволов РФ и способами самоубийства, сообщил журналистам пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.
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В сети появился новый кадр со съемок второго «Аватара»

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США взяли под контроль месторождения сирийской нефти, чтобы победить террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.
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В МИД РФ прокомментировали слова Зеленского о жителях Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «потерявшихся» жителях Донецкой и Луганской народных республик.
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