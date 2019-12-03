Общество
ГЛАС.RUЭффективные власти нескольких регионов получат 45 млрд рублей
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение, в соответствии с которым российские регионы. где имеются самые эффективные руководители и органы исполнительной власти, получат гранты на общую сумму около 45 млрд рублей.
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Регионам с наиболее эффективными властями Правительство России выделило 45 миллиардов рублей
Ореанда-Новости03 декабря в 04:55
Дмитрий Медведев оценил работу губернатора Колымы на 311 миллионов
Московский Комсомолец Колыма03 декабря в 04:03
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
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