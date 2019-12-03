Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭффективные власти нескольких регионов получат 45 млрд рублей

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение, в соответствии с которым российские регионы. где имеются самые эффективные руководители и органы исполнительной власти, получат гранты на общую сумму около 45 млрд рублей.
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