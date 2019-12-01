Общество
ГЛАС.RUЭффективные власти нескольких регионов получат 45 млрд рублей
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение, в соответствии с которым российские регионы. где имеются самые эффективные руководители и органы исполнительной власти, получат гранты на общую сумму около 45 млрд рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Регионам с наиболее эффективными властями Правительство России выделило 45 миллиардов рублей
Ореанда-Новости03 декабря в 04:55
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить военную операцию на территории Сирии
Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой заявил, что Турция возобновит военную миссию на территории Сирийской Арабской Республики, в случае если не будут выполняться соглашения с Вашингтоном и Москвой.
Игры
В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2
На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $63 за баррель
Добавим, что ранее на этой неделе Всемирный банк (ВБ) скорректировал в сторону ухудшения «нефтяной» прогноз на 2020 год и теперь ожидает снижения цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в следующем году после апрельских оценок в $65 за баррель.
Здоровье
СКР начал проверку в Сахалинской областной больнице
Несмотря на заверения правительства Сахалинской области и Росздравнадзора о поклёпе на доброе имя Сахалинской областной больницы, следственные органы СКР в регионе заинтересовались сообщениями СМИ об использовании в медучреждении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Общество
Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян
Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Шоу-бизнес
Познер отказался отвечать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Происшествия
Киевлянин пригласил женщину на свидание и показал ей труп
Киевлянин, познакомившись с женщиной на сайте знакомств, пригласил её домой и показал гостье труп.
Финансы
Сбербанк установил рекорд розничного кредитования
Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Происшествия
На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.
Кино
Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»
Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
Футбол
В Испании установят статую Месси
Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
Общество
The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов
Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
Политика
Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один
Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Общество
Грете Тунберг предложили добраться на осле из Лиссабона в Мадрид
Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в ближайшее время должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы принять участие в 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
Политика
Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России
Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Армия и оружие
National Interest: ВВС США хотят опять наступить на те же грабли
Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов, пишет военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.
Происшествия
В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание
Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Политика
Путин перешел на немецкий во время встречи с бизнесменами из Германии
Президент России Владимир Путин перешел на немецкий язык во время встречи с бизнесменами из Германии в Сочи.
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа
В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Политика
Путин заявил о сложностях в диалоге с Украиной по газу
Российский лидер отметил, что в Вене продолжается диалог представителей Киева и Москвы, который не обходится без сложностей.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Армия и оружие
Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
Экономика
МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости
Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.