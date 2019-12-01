Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение, в соответствии с которым российские регионы. где имеются самые эффективные руководители и органы исполнительной власти, получат гранты на общую сумму около 45 млрд рублей.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить военную операцию на территории Сирии Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой заявил, что Турция возобновит военную миссию на территории Сирийской Арабской Республики, в случае если не будут выполняться соглашения с Вашингтоном и Москвой.

Игры В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2 На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.

Энергетика Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $63 за баррель Добавим, что ранее на этой неделе Всемирный банк (ВБ) скорректировал в сторону ухудшения «нефтяной» прогноз на 2020 год и теперь ожидает снижения цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в следующем году после апрельских оценок в $65 за баррель.

Здоровье СКР начал проверку в Сахалинской областной больнице Несмотря на заверения правительства Сахалинской области и Росздравнадзора о поклёпе на доброе имя Сахалинской областной больницы, следственные органы СКР в регионе заинтересовались сообщениями СМИ об использовании в медучреждении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.

Общество Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.

Шоу-бизнес Познер отказался отвечать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.

Финансы Сбербанк установил рекорд розничного кредитования Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.

Футбол В Испании установят статую Месси Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.

Общество The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.

Политика Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».

Общество Грете Тунберг предложили добраться на осле из Лиссабона в Мадрид Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в ближайшее время должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы принять участие в 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).

Авто Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Армия и оружие National Interest: ВВС США хотят опять наступить на те же грабли Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов, пишет военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.