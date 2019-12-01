Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭффективные власти нескольких регионов получат 45 млрд рублей

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня подписал распоряжение, в соответствии с которым российские регионы. где имеются самые эффективные руководители и органы исполнительной власти, получат гранты на общую сумму около 45 млрд рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Татарстан получит гранты на ₽1,1 млрд

TatCenter03 декабря в 04:17

Власти Крыма признаны лучшими в России

ForPost03 декабря в 05:11

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Мой Брянск03 декабря в 05:10

Регионам с наиболее эффективными властями Правительство России выделило 45 миллиардов рублей

Ореанда-Новости03 декабря в 04:55

Правительство РФ выделило регионам УрФО 5,9 миллиарда за эффективность

Правда УрФО03 декабря в 05:41

Дмитрий Медведев распределил гранты среди регионов с самыми эффективными губернаторами и правительствами. Саратовской области не дадут ни копейки

Версия-Саратов03 декабря в 04:07

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русском03 декабря в 03:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить военную операцию на территории Сирии

Официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой заявил, что Турция возобновит военную миссию на территории Сирийской Арабской Республики, в случае если не будут выполняться соглашения с Вашингтоном и Москвой.
Журналистская правда 10:20
Игры

В Steam появилась ПК-версия Red Dead Redemption 2

На просторах Steam для геймеров официально доступна ПК-версия игры Red Dead Redemption 2. Ранее приобрести шутер от третьего лица можно было только в Epic Games Store или Rockstar Games Launcher.
Актуальные Новости вчера в 17:05
Энергетика

Цены на нефть снижаются, но Brent держится выше $63 за баррель

Добавим, что ранее на этой неделе Всемирный банк (ВБ) скорректировал в сторону ухудшения «нефтяной» прогноз на 2020 год и теперь ожидает снижения цен на сырую нефть (средневзвешенная по маркам Brent, WTI и Dubai) с $60 за баррель в 2019 году до $58 в следующем году после апрельских оценок в $65 за баррель.
Росбалт 02:25
Здоровье

СКР начал проверку в Сахалинской областной больнице

Несмотря на заверения правительства Сахалинской области и Росздравнадзора о поклёпе на доброе имя Сахалинской областной больницы, следственные органы СКР в регионе заинтересовались сообщениями СМИ об использовании в медучреждении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
Байкал24 вчера в 16:24
Общество

Павлиашвили ответил Паулсу на слова о навязчивости россиян

Эстрадный певец Сосо Павлиашвили в беседе с каналом "360" ответил на слова Раймонда Паулса о том, что российские поклонники якобы отличаются навязчивостью.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес

Познер отказался отвечать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался реагировать на резкие высказывания актера Дмитрия Певцова в свой адрес.
Национальная служба новостей 04 декабря в 08:51
Происшествия

Киевлянин пригласил женщину на свидание и показал ей труп

Киевлянин, познакомившись с женщиной на сайте знакомств, пригласил её домой и показал гостье труп.
Rusvesna.su 04:35
Финансы

Сбербанк установил рекорд розничного кредитования

Всего с начала года компании взяли в Сбербанке кредитов на 10,8 трлн руб. В ноябре корпоративный портфель вырос на 1,2% до 13,2 трлн руб. В ноябре у банка, похоже, остановился отток средств розничных клиентов.
Ведомости 07:42
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, которую открыл в пятницу неизвестный на территории авиабазы ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида.
ТАСС 10:11
Кино

Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала "Сваты".
РЕН ТВ 04 декабря в 21:25
Футбол

В Испании установят статую Месси

Статуя будет установлена рядом с другими фигурами известных футболистов - Ди Стефано, Пеле и Марадоны.
ODDS.ru 00:21
Общество

The Bell: Патриарх Кирилл летал на частном самолете за 43 млн долларов

Журналисты выяснили, что патриарх Кирилл пользовался бизнес-джетом компании, о которой говорится в расследованиях ФБК о банке ВТБ, телеведущей Наиле Аскер-Заде и жене Медведева Издание The Bell 6 декабря выпустило материал о том, что глава РПЦ летал на самолете Gulfstream G450.
Юга.ру 09:24
Политика

Порошенко предостерег Зеленского от встречи с Путиным один на один

Бывший президент Украины Петр Порошенко предостерег Владимира Зеленского от встречи с Владимиром Путиным один на один, которая запланирована на полях саммита «нормандской четверки».
Рифей-Пермь 05:17
Общество

Грете Тунберг предложили добраться на осле из Лиссабона в Мадрид

Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, в ближайшее время должна отправиться из Лиссабона в Мадрид, чтобы принять участие в 25-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
Инфорос вчера в 04:20
Политика

Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев.
Lenta.ru 10:01
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Авто

Kia сертифицировала кроссовер Seltos для России

Компания Kia сертифицировала новый кроссовер Seltos для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Коммерсантъ 09:05
Армия и оружие

National Interest: ВВС США хотят опять наступить на те же грабли

Идея состоит в том, что ВВС США в конечном итоге купят новые самолёты, заполнив образовавшийся краткосрочный пробел, возникший в результате списания старых самолётов, пишет военный корреспондент Дэвид Акс в статье для издания The National Interest.
REGNUM 04:13
Происшествия

В Екатеринбурге загорелось трехэтажное офисное здание

Спасатели передают, что происходит открытое горение в помещениях третьего этажа и кровли здания.
Российская газета 08:24
Политика

Путин перешел на немецкий во время встречи с бизнесменами из Германии

Президент России Владимир Путин перешел на немецкий язык во время встречи с бизнесменами из Германии в Сочи.
ФАН 08:29
Общество

Запашный прокомментировал свои слова о футбольных фанатах

Известия 09:39
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова рассталась с Маджидом Гиагиа

В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
Татарстан Сегодня 04 декабря в 04:33
Политика

Путин заявил о сложностях в диалоге с Украиной по газу

Российский лидер отметил, что в Вене продолжается диалог представителей Киева и Москвы, который не обходится без сложностей.
ФАН 07:12
Происшествия

В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
ИА Новороссия 07:00
Армия и оружие

Польское СМИ оценило российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал»

Российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал" является серьезной угрозой для НАТО, пишет польское издание Defence24.pl.
РИА Новости 08:25
Политика

Зеленский посетил позиции украинских военных на линии соприкосновения

РИА Новости 09:43
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 16:07
Экономика

МЭР хочет найти владельцев 25 млн объектов недвижимости

Минэкономразвития РФ подготовило законопроект, который направлен на то, чтобы определить налогоплательщиков по 25 миллионам объектов недвижимости в России и заставить их платить налоги, сообщил замминистра экономического развития РФ Савва Шипов.
РИА Новости 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное