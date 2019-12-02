с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Политика На выборах в Госдуму «Единой России» помогут малые партии В администрации президента рассматривается возможность допустить до выборов в Государственную думу, запланированных на сентябрь 2021 года, большое количество малых партий, чтобы таким образом помочь «Единой России».

Культура Пушкинский музей на выставке покажет редчайшие работы Гейнсборо Экспозиция включает редчайшие произведения, некоторые из которых крайне редко, а то и вовсе не покидали зарубежные музеи, сообщила на пресс-показе выставки в понедельник директор Пушкинского музея Марина Лошак.

Происшествия Мошенник поставил в выборгском лесу лжестолбы и якобы провел через границу нелегалов из Азии Необычную попытку мошенничества зафиксировали российские пограничники близ границы с Финляндией: гражданин одной из стран СНГ пытался убедить четверых уроженцев Южной Азии, что перевел их через границу России и ЕС, которую обозначил собственноручно изготовленными пограничными столбами.

Транспорт В московском метро подорожает проезд Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.

Шоу-бизнес Звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова собралась замуж За плечами Юлии уже есть брак с актером Тимуром Ефременковым, за которого звезда вышла замуж в 2012 году.

Политика Макрон предложил разработать новый ДРСМД с участием Европы Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Лондоне отметил, что Европа должна участвовать в создании нового договора о стратегических ядерных вооружениях, передает ТАСС.

Происшествия Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

Политика СБУ объявила в розыск Владимира Цемаха Служба безопасности Украины объявила в розыск экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считали свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Общество Медведев поручит изучить вопрос о пороге превышения скорости Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.

Авто Skoda запустила производство дешевой модели Octavia Стартовало производство нового поколения Skoda Octavia в Чехии, эксперты обратили внимание на хороший ценник нового автомобиля.

Общество Теперь и в убийстве грузина Хангошвили в Берлине обвиняют Москву К убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине 23 августа 2019 г. причастны российские спецслужбы, поэтому расследование переходит в ведение генпрокуратура Германии, пишет 3 декабря Sueddeutsche Zeitung.