Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
Согласно Распоряжению
 правительства РФ № 2875-р от 30 ноября, подписанного Дмитрием Медведевым, Омская область попала в топ-50.За достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 году Омская область получит дотации в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 1,170 миллиарда рублей.Наилучшие результаты среди регионов показали Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край, за что получили самые высокие дотации.Стоит отметить, что в 2018 году такие гранты получили 40 регионов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
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