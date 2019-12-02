с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Религия 4 декабря Церковь отметит Введение во храм Пресвятой Богородицы В среду 4 декабря 2019 года Православная Церковь отметит один из великих двунадесятых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Политика Зеленский анонсировал госпрограмму по возвращению украинцев в страну Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, направленной на стимулирование возвращения в страну украинцев, которые уехали на работу за границу.

Экономика Путин подписал бюджет с надбавками для силовиков и госбанков Ранее Владимир Путин подписал законы о бюджетах Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонда социального страхования (ФСС) на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщал News.ru.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Происшествия Кремль отказался комментировать решение суда по жалобе Голунова Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение московского Басманного суда, который признал законными действия следователя по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках.

Культура В Музее имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка Томаса Гейнсборо — одного из самых ярких представителей британской живописи XVIII века.

Энергетика Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти «3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.

Армия и оружие Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.

Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Шоу-бизнес Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».

Общество В России ввели электронные трудовые книжки По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Экономика Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Политика Путин запретил продавать смартфоны без российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.

Наука Создан проводящий электричество без нагрева материал Американским физикам из Университета Беркли удалось создать металл (диоксида ванадия VO2), проводящий электричество без нагрева.