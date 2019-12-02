с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Кино Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.

Технологии Президент Qualcomm: через два года смартфоны потеряют актуальность Президент компании Qualcomm, выпускающей процессоры и модемы для мобильных гаджетов, заявил о том, что привычные нам смартфоны начнут уходить в прошлое уже через два года.

Энергетика Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти «3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.

Политика Демократы выпустили доклад по импичменту Трампа Демократическая партия в докладе по импичменту президенту США Дональду Трампу обвинила его в запугивании свидетелей, препятствованию расследованию по импичменту, а также в подстрекании украинских властей к вмешательству в грядущие выборы в США.

Политика На Украине утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В ходе координационного совещания в офисе президента Украины Владимира Зеленского были утверждены пять сценариев реинтеграции территорий Донбасса.

Музыка Песня «Тает лед» оказалась о мире между Россией и Украиной Один из самых популярных треков группы «Грибы» -- «Тает лед» был написан в том числе и об отношениях России и Украины, и о мире между двумя соседними странами.

Экономика Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.

Шоу-бизнес Лещенко отреагировал на оговорку Бузовой с его фамилией Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал оговорку Ольги Бузовой, которая допустила ошибку в его фамилии на церемонии вручения премии «Золотой хит – 2019».

Политика Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами Президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в закон РФ «О средствах массовой информации» и в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», предусматривающие возможность признания физических лиц «иностранными агентами».

Экономика Крупнейшему ретейлеру России доначислили 1,4 млрд рублей налогов Московский арбитражный суд отказался отменить решение инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС), которая в 2018 году доначислила X5 Retail Group (объединяет сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») 1,4 млрд рублей налогов и штрафа.

Единоборства Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко в Instagram ответил на вызов олимпийского чемпиона по боксу Рахима Чахкиева.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Происшествия Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100 Семьи погибших в результате крушения самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) отреагировали на результаты расследования, согласно которым виновником катастрофы признан командир судна Денис Евдокимов.

Футбол Мбаппе отказался проводить переговоры по новому контракту с «ПСЖ» Главная звезда французского "ПСЖ" Кильян Мбаппе серьёзно огорчил парижскую футбольную торсиду, отказавшись проводить переговоры по новому трудовому соглашение с командой, - об этом сообщает Telefoot.

Гаджеты Второй Samsung Galaxy Fold оценят вдвое дешевле Что касается стоимости новой модели, то она окажется вдвое меньше, так как высокая цена текущего Samsung Galaxy Fold объясняется небольшими объемами выпуска и новизной.

Футбол Киевское «Динамо» подписало нападающего юношеской сборной Бельгии Киевское "Динамо" подписало контракт с футболистом юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо-младшим, об этом сообщается в официальном Twitter киевлян.

Игры Состоялся релиз Halo: Reach для ПК В версии для ПК разработчики Halo: Reach улучшили производительность игры, добавили больше настроек графики, а также адаптировали управление для клавиатуры и мыши.

Общество «Газпром» запустил газопровод «Сила Сибири» в Китай Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт поставкам российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Гаджеты Apple намерена выпускать iPhone дважды в год Apple может изменить стратегию выпуска iPhone - с 2021 года компания будет представлять новые устройства дважды в год.