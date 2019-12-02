Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Томская область получит более 810 миллионов рублей от Москвы

Московский Комсомолец09:12

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Российская газета07:01

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газетавчера в 09:25

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URA.Ruвчера в 13:34

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Коммерсантъвчера в 09:48

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русском03:09

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Dailyвчера в 08:34
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Политика

«Ведомости» узнали о планах допустить больше партий к выборам-2021

К выборам в Госдуму 2021 года могут допустить больше малых партий, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс 02:26
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Японский зонд отправился с астероида Рюгу на Землю

В ноябре-декабре 2020 года зонд сбросит на Землю капсулу с образцами пород Рюгу над пустыней в Австралии, после чего японские ученые начнут изучать его состав, отметил телеканал NHK.
Взгляд.ру 06:10
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Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Космос

NASA нашло на Луне обломки индийского аппарата «Викрам»

Лунная орбитальная станция Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) нашла на поверхности спутника Земли обломки индийского аппарата «Викрам», разбившегося в сентябре 2019 года.
РБК 05:13
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Лещенко прокомментировал оговорку Бузовой на музыкальной премии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил, что не обижается на певицу Ольгу Бузову, которая допустила ошибку в его фамилии на музыкальной премии "Золотой хит – 2019".
РИА Новости 08:14
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на гаджеты

Президент Владимир Путин подписал закон о предустановке российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты.
РБК вчера в 10:58
Политика

Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину

Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.
RT на русском вчера в 03:16
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
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В Кировской области 31 декабря объявлено выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал распоряжение об объявлении в регионе 31 декабря 2019 года выходным днём.
RT на русском 08:57
Экономика

ЦБ может ограничить выдачу ипотеки закредитованным людям

ЦБ обсудит с рынком применение показателя долговой нагрузки заемщика (ПДН) при выдаче ипотеки, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «России 24».
Ведомости вчера в 16:11
Происшествия

Девочка в Новом Уренгое выпала из окна из-за кота

Семилетняя девочка выпала из окна квартиры на последнем этаже утром 30 ноября.
РБК 08:29
Шоу-бизнес

Дочь Началовой впервые отпраздновала день рождения без мамы

Юлия Началова скоропостижно скончалась в марте этого года на 39-м году жизни.
Телепрограмма вчера в 06:33
Здоровье

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты

Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Екатеринбург-ТВ вчера в 03:47
Экономика

Saxo Bank опубликовал прогноз на 2020 год

Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год. Такие предсказания банк публикует ежегодно.
РИА Новости 04:06
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости 04:28
Фигурное катание

В финале Гран-при в Турине выступят 7 учеников и дочь Тутберидзе

Место в финале заслужили семь учеников Этери Тутберидзе.
Sport24.ru вчера в 12:22
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

Магистральный газопровод «Сила Сибири» запущен в эксплуатацию, российский природный газ начал поступать на территорию КНР.
REGNUM вчера в 04:34
Происшествия

В ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в результате опрокидывания рейсового автобуса с украинскими номерами в Воронежской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 05:59
Футбол

Мультимиллиардер интересуется покупкой «Милана»

Французский долларовый миллиардер Бернар Арно интересуется покупкой «Милана», об этом сообщает La Repubblica.
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Экономика

Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
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Общество

Установлена личность предполагаемого убийцы соратника Басаева и Масхадова

Установлена личность подозреваемого в убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.
Lenta.ru 07:42
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru вчера в 10:03
Происшествия

Пожар на складе в Петербурге локализован

Пожаре на складе в Санкт-Петербурге на площади 12 тысяч квадратных метров локализован.
Вести.Ru 00:40
Транспорт

В московском метро подорожает проезд

Стоимость одной поездки в метро Москвы подорожает на два рубля с 1 февраля 2020 года.
Lenta.ru 09:21
Технологии

Президент Qualcomm: смартфоны начнут отмирать уже через два года

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Происшествия

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Вести.Ru 07:09
Общество

Киев готовится подложить пенсионерам очередную «свинью»

По данным Пенсионного фонда Украины, с 1 декабря 2019 года прожиточный минимум вырастит на 74 гривны и составит 1638 гривен.
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Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
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Политика

Венгрия попросила Россию помочь бороться с националистами на Украине

Lenta.ru 07:59
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Семьи погибших отреагировали на обвинение пилота в катастрофе SSJ-100

Lenta.ru 03:10
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