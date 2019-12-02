с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Хоккей В «Авангарде» прокомментировали возможный уход Хартли в НХЛ Президент омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможном уходе главного тренера команды Боба Хартли в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Политика Президент Литвы призвал признать Россию угрозой мировому порядку Глава Литвы Гитанас Науседа обратился к странам-членам НАТО в Лондоне с просьбой не закрывать глаза на действия России и признать страну угрозой существующему мировому порядку, передает "Интерфакс".

Общество МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом Здоровью обвиняемого в шпионаже гражданина США и еще трех стран Пола Уилана ничего не угрожает, а симуляция, к которой он прибегает, входит в курс подготовки разведки, говорится в комментарии департамента информации и печати российского МИД.

Шоу-бизнес Ольга Бузова на сцене перепутала фамилию Льва Лещенко Получившая пару статуэток на музыкальной премии певица попала в неловкую ситуацию, когда оказалась на сцене после народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Экономика Владелец Louis Vuitton потерял почти $2 млрд из-за угрозы пошлин США Состояние основного владельца Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно снизилось на $1,9 млрд после объявления властей США о готовности повысить таможенные пошлины на французские товары, свидетельствуют данные Forbes.

Экономика Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом» Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.

Общество Путин перенес на год полную компенсацию советских вкладов Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке еще на год - до 1 января 2023 года - начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", предназначенного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами 25 ноября Совет Федерации одобрил внесение изменений в закон о СМИ, касающийся возможности признания Министерством юстиции РФ иностранными агентами не только юридических, но и физических лиц.