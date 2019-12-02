Экономика

RT на русскомRT на русскомМедведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось
Согласно Распоряжению
 правительства РФ № 2875-р от 30 ноября, подписанного Дмитрием Медведевым, Омская область попала в топ-50.За достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 году Омская область получит дотации в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 1,170 миллиарда рублей.Наилучшие результаты среди регионов показали Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край, за что получили самые высокие дотации.Стоит отметить, что в 2018 году такие гранты получили 40 регионов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
РИА СуперОмск03:52

Подробнее о событии

Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей

Российская газета07:01

Медведев выделил 45 млрд рублей регионам с эффективными властями

RT на русском03:09

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Dailyвчера в 08:34

Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъвчера в 09:48

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газетавчера в 09:25

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

УтроNewsвчера в 09:03

Медведев придумал, какой «пряник» получат губернаторы за хорошую работу

URA.Ruвчера в 13:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

Украинцы пострадали при ДТП с автобусом под Воронежем

Известия 05:49
Общество

Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

REGNUM вчера в 04:34
Транспорт

Проезд в московском метро подорожает

По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.
Газета.Ru 08:02
Политика

Рада разрешила перевод в ГБР прокуроров ГПУ по делам майдана

Верховная рада Украины поддержала создание управления по расследованию дел майдана в структуре Государственного бюро расследований (ГБР), а также разрешила переводить в него без конкурса представителей Генпрокуратуры, которые занимались таким расследованием.
Известия 07:58
Здоровье

Низкий гемоглобин может быть признаком рака или язвы желудка

Пониженный гемоглобин может говорить о наличии полипа, язвы желудка, эрозии и даже о начинающемся раке кишечника или желудка.
Российская газета 07:47
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Политика

МИД Китая сравнил Помпео со сварливой бабкой

Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнил госсекретаря США Майкла Помпео с персонажем одного из произведений китайской литературы - сварливой бабкой, которая повторяет одно и то же.
ТАСС 06:11
Энергетика

Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет

Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.
Lenta.ru 08:03
Политика

Помпео: рост оборонных расходов НАТО является заслугой Трампа

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что рост оборонных расходов Североатлантического альянса является заслугой администрации действующего президента страны Дональда Трампа.
Аргументы недели вчера в 11:21
Происшествия

ФСБ задержала членов «Хизб ут-Тахрир» в Москве и Челябинске

РБК 05:23
Происшествия

Российский солдат умер на второй день службы после отказа мыть туалеты

Lenta.ru 07:22
Шоу-бизнес

Бузова перепутала фамилию Лещенко на музыкальной премии

Певица Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на церемонии вручения премии "Золотой хит — 2019", сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 01:22
Наука

Ученые не нашли следов массовых смертей от Юстиниановой чумы

Ученые Еврейского университета в Иерусалиме не нашли следов массовых смертей во время Юстиниановой чумы.
МедиаПоток 06:29
Происшествия

Напавшего с ножом на полицейского пешехода в Мытищах сняли на видео

Вести.Ru 07:09
Происшествия

В Новом Уренгое кот вытолкнул ребенка из окна

В Новом Уренгое семилетняя девочка упала с девятого этажа из-за кота.
Вести.Ru 06:59
Космос

Обнаружено зарождение планетной системы

Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.
МедиаПоток вчера в 10:45
Происшествия

Ущерб от крушения SSJ-100 в «Шереметьево» оценили в 1,5 млрд рублей

REGNUM 02:57
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко ответил на заявление Рахима Чахкиева бросившего ему вызов.
Лезги газет вчера в 15:40
Политика

В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.
РИА Новости 07:56
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Политика

Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО

НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости 07:36
Происшествия

СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.
ТАСС 01:06
Шоу-бизнес

Нарусова объяснила, почему Собчак живет отдельно от Богомолова

Нарусова пояснила, почему ее дочь не живет вместе со своим супругом Константином Богомоловым.
Газета.Ru вчера в 09:00
Игры

All in! Games издаст изометрическую ролёвку Alaloth: Champions of The Four Kingdoms

Games сообщила о сотрудничестве с итальянской студией Gamera Interactive, которая работает над изометрической ролевой игрой Alaloth: Champions of The Four Kingdoms.
Игромания.ру 08:19
Общество

К утилизации подойдут с огоньком

ТАСС со ссылкой на протокол совещания в рамках нацпроекта «Экология» сообщал о предложении Минприроды внести в проект «финансовое обеспечение создания инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством энергии, в том числе меры государственной поддержки».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Спорт

Россия признала изменения в базе данных московской лаборатории

Российская сторона призналась в том, что в базу данных московской лаборатории были внесены изменения, утверждает Sроrтs Іптедrіту Іпітіатіvе.
ProstoProSport вчера в 09:17
Происшествия

Волонтеры прекратили поиски Артура Шмыглёва в Саратовской области

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» свернули штаб в селе Песчанка Самойловского района Саратовской области.
КП - Саратов вчера в 12:05
Шоу-бизнес

Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.
Газета.Ru вчера в 09:27
Происшествия

В СК уточнили число жертв убийства в Татарстане

"По версии следствия, ночью 3 декабря 2019 года в квартире одного из домов по улице Юбилейной города Менделеевска находящийся в состоянии алкогольного опьянения [Айнур] Харисов нанес ножевые ранения бывшей 38-летней супруге, 19-летнему пасынку и двухлетнему сыну", - говорится в сообщении.
ТАСС 02:41
Общество

Мелания Трамп показала украшенный к Рождеству Белый дом

Супруга президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Мелания показала интерьеры украшенного к Рождеству Белого дома.
News.ru вчера в 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное