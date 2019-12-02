с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Транспорт Проезд в московском метро подорожает По новым правилам, разовая поездка по карте "Тройка" в метро, поездах Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров в зоне "Центральная" составит 40 рублей, а билет "Единый" на одну поездку будет стоить пассажирам 57 рублей.

Политика Рада разрешила перевод в ГБР прокуроров ГПУ по делам майдана Верховная рада Украины поддержала создание управления по расследованию дел майдана в структуре Государственного бюро расследований (ГБР), а также разрешила переводить в него без конкурса представителей Генпрокуратуры, которые занимались таким расследованием.

Политика МИД Китая сравнил Помпео со сварливой бабкой Представитель МИД КНР Хуа Чуньин сравнил госсекретаря США Майкла Помпео с персонажем одного из произведений китайской литературы - сварливой бабкой, которая повторяет одно и то же.

Энергетика Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Украинская «Укртранснафта» и российская «Транснефть» заключили соглашение о продлении действующего контракта на транзит нефти через территорию Украины на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030-го.

Политика Помпео: рост оборонных расходов НАТО является заслугой Трампа Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что рост оборонных расходов Североатлантического альянса является заслугой администрации действующего президента страны Дональда Трампа.

Космос Обнаружено зарождение планетной системы Международная команда астрономов изучила протопланетный диск звезды HD 141569A из созвездия Весов и нашла кроме двух ранее известных его сегментов, еще один, который расположен ближе к звезде.

Политика В Кремле ответили на сообщения о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы лично отдал приказ сбить российский Су-24 в ноябре 2015 года.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины и Грузии в НАТО НАТО не устанавливает каких-либо определенных сроков для возможного вступления Украины и Грузии, но подтверждает эту перспективу, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

Происшествия СК завершил расследование дела сестер Хачатурян Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца.

Общество К утилизации подойдут с огоньком ТАСС со ссылкой на протокол совещания в рамках нацпроекта «Экология» сообщал о предложении Минприроды внести в проект «финансовое обеспечение создания инфраструктуры по утилизации твердых коммунальных отходов посредством их сжигания с производством энергии, в том числе меры государственной поддержки».

Шоу-бизнес Дочь Началовой отпраздновала первый день рождения без мамы Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина Вера отпраздновала 13-летие. Фотографию дочки Алдонин разместил у себя в Instagram.