с чего всё началось

Как пишет RT, средства распределят между теми регионами, которые расположились с первого по 50-е место в рейтинге эффективности местных начальников и исполнительной власти.

Политика Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Три фракции Верховной Рады — «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» — заблокировали трибуну парламента, чтобы предъявить свои требования к президенту страны Владимиру Зеленскому, касающиеся предстоящих переговоров на саммите «нормандской четверки».

Политика Бразилия начала переговоры с США по пошлинам на сталь Ранее Трамп объявил в своем Twitter о решении вновь ввести пошлины на экспортируемые Аргентиной и Бразилией в Соединенные Штаты алюминий и сталь.

Авто «АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Vesta У седан Lada Vesta комплектацию Standard переименовали в Classic, при этом стоимость осталась прежней (606 900 рублей).

Политика В Киеве утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса В офисе украинского президента Владимира Зеленского утвердили сразу пять планов по реинтеграции самопровозглашенных ДНР и ЛНР, рассказали в пресс-службе офиса.

Происшествия Под завалами дома в Белгородской области нашли погибшего Спасатели на месте завалов в жилом доме в Белгородской области, который частично обрушился после взрыва газа, нашли тело мужчины.

Общество ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.

Кино Создатели «Аватара 2» поделились фото со съемок Съемочная картина этого года фантастического фильма "Аватар 2" полностью завершена, такое сообщение было размещено на официальном канале проекта в соцсети Twitter.

Армия и оружие Эрдоган прокомментировал четырехсторонний саммит по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прошедший во вторник, 3 декабря, в Лондоне саммит лидеров Турции, Франции, Германии и Великобритании «прошел хорошо».

Общество Путин продлил «заморозку» роста довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года "заморозки" ежегодного увеличения на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Космос Астронавты вышли в открытый космос для ремонта спектрометра на МКС Смотрите такжеНа американском сегменте МКС починили туалет Выход Пармитано и Моргана в открытый космос уже третий для них менее чем за три недели.