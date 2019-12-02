Экономика

Rostov gazetaRostov gazetaПравительство выделит гранты регионам с эффективными властями

Как пишет RT, средства распределят между теми регионами, которые расположились с первого по 50-е место в рейтинге эффективности местных начальников и исполнительной власти.
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с чего всё началось
Согласно Распоряжению
 правительства РФ № 2875-р от 30 ноября, подписанного Дмитрием Медведевым, Омская область попала в топ-50.За достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в 2019 году Омская область получит дотации в форме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в размере 1,170 миллиарда рублей.Наилучшие результаты среди регионов показали Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край, за что получили самые высокие дотации.Стоит отметить, что в 2018 году такие гранты получили 40 регионов на общую сумму в 20 миллиардов рублей.
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