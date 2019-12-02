с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Экономика Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.

Политика Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.

Экономика РБК: Греф предложил выдавать электронную подпись в крупнейших банках Глава Сбербанка Герман Греф направил вице-премьеру Максиму Акимову предложение о предоставлении права на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей (КЭП) юридическим лицам через крупнейшие банки, сообщает РБК.

Авто Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.

Политика Путин назвал расширение НАТО потенциальной угрозой для России Президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ России заявил, что расширение НАТО и развитие военной инфраструктуры альянса вблизи российский границ являются потенциальной угрозой безопасности.

Политика Украина огласила условие для сохранения поставок газа из России Министерство энергетики Украины заявило, что страна может сохранить прямые поставки газа из России при одном условии – "Газпром" выплатит весь свой долг согласно решению Стокгольмского арбитража.

Фигурное катание Валиева, Самсонов и Дэвис выступят в финале Гран-при среди юниоров На счастье россиянам, в Турине не выступит 14-летний канадский фигурист Стивен Гоголев, который на этапе Гран-при в Словакии прыгнул четверные лутц, сальхов и тулуп, став самым юным фигуристом в истории, кому удалось удачно исполнить все три прыжка в четыре оборота на официальном турнире.

Политика В Госдепе признали неэффективность антироссийских санкций США и страны ЕС начали вводить антироссийские санкции после того, как в 2014 году Крым по итогам референдума присоединился к России.

Футбол Полузащитник «Локомотива» выразил недоумение методам борьбы с расизмом Полузащитник московского "Локомотива" и действующий чемпион Европы в составе сборной Португалии Жоау Мария выразил недоумение современным методам борьбы с расизмом.

Здоровье Врач-муковисцидолог предложила пути преодоления лекарственного кризиса Врач констатирует, что с началом применения дженериков у пациентов с муковисцидозом во многих случаях наблюдается терапевическая несовместимость с оргинальным препаратом.

Происшествия В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.

Транспорт Проезд в московском общественном транспорте подорожает с 1 февраля Стоимость проезда в общественном транспорте Москвы увеличится с 1 февраля 2020 года в среднем на 3%. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщили в пресс-службе мэра Москвы.