с чего всё началось

Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении 45 млрд рублей грантов между 50 российскими регионами с самыми эффективными руководителями и органами исполнительной власти. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Шоу-бизнес Мария Голубкина в кружевных чулках показала естественную красоту Злопыхатели принялись судачить о лишних килограммах звезды, однако поклонники заступились за нее: так и должна выглядеть в 46 лет женщина, которая не пытается молодиться и не стесняется быть естественной.

Общество В России ввели электронные трудовые книжки По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, введение электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит работника от обязанности самостоятельно заниматься восстановлением данных о трудовом стаже.

Авто Представлен обновленный Jaguar F-Type Экстерьер обновленного Jaguar F-Type не стал сюрпризом: внешность рестайлинговой модели стала известна накануне премьеры.

Политика Делегации казначейства России не выдали американские визы Среди случаев невыдачи виз отмечена ситуация с делегацией главы МИД РФ Сергея Лаврова на Генассамблее ООН, невыдача визу делегации Федерального казначейства 3 декабря и воспрепятствование визиту в США директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Гаджеты Представлен мощнейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой 5G Из презентации стало понятно, что Snapdragon 865 на 20% мощнее предшественника, имеет поддержку камеры с разрешением 200 Мп, съёмку видео в 8К при 30 к/c и поддержку всех частот 5G.

Экономика Saxo Bank представил прогноз на 2020 год Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.

Политика Трамп призвал Макрона отменить цифровой налог для США Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном призвал французскую сторону отменить налоги на цифровые услуги.

Политика Зеленский прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину Газопровод «Северный поток — 2» ослабил позиции Киева на переговорах по транзиту газа, вопрос транзита может быть рассмотрен в рамках встречи «нормандской четвёрки» 9 декабря.

Политика Комитет палаты представителей принял доклад по импичменту Трампу Global Look Press Комитет по разведке палаты представителей США принял доклад по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу.

Здоровье Онколог назвал возраст для начала регулярных проверок на рак Врач напомнил, что онкология имeeт наследственный характер и начaть проверятся, пo егo словам, нужнo за десять лет дo наступления возрастa, в котором у ближайших родственников был обнаружен рак.

Происшествия Доцента-расчленителя Соколова перевели в психбольницу Бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевели в психбольницу московского СИЗО «Бутырка».

Общество В Свердловской области изменился прожиточный минимум Постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2019 г. № 769 – ПП с 20 ноября установлена величина прожиточного минимума: - в расчете на душу населения – 10811 руб. - для трудоспособного населения – 11538 руб. - для пенсионеров – 8835 руб. - для детей – 11385 руб. Величина прожиточного минимума используется для установления права на назначение ряда пособий.