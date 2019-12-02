Экономика
РИА СуперОмскМедведев выделил Омской области более миллиарда рублей
Кабмин распределил между 50-ю лучшими регионами, отвечающими всем перечисленным критериям, 45 миллиардов рублей.
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Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
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