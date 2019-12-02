Экономика

РИА СуперОмскРИА СуперОмскМедведев выделил Омской области более миллиарда рублей

Кабмин распределил между 50-ю лучшими регионами, отвечающими всем перечисленным критериям, 45 миллиардов рублей.
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Медведев раздал лучшим губернаторам 45 миллиардов

Deita.ruвчера в 04:00

Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей

Евразия Daily02 декабря в 08:34

Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами

Коммерсантъ02 декабря в 09:48

Кабмин утвердил правила поощрения эффективных губернаторов

Парламентская газета02 декабря в 09:25

В РФ утвердили правила поощрения эффективных губернаторов

УтроNews02 декабря в 09:03

Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам

Экономика сегодня02 декабря в 08:59

Правительство поощрило регионы с эффективными губернаторами

Российская газетавчера в 02:00
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Авто

С 1 января для водителей в России введут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa вчера в 07:17
Происшествия

В результате взрыва газа под Белгородом разрушены четыре этажа дома

Четыре этажа жилого дома в посёлке Яковлево в Белгородской области разрушены в результате взрыва бытового газа.
RT на русском вчера в 14:17
Происшествия

В ДТП с автобусом в Саратове пострадали 15 человек

В пресс-службе саратовского областного управления ГИБДД РБК уточнили, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
РБК 03:40
Происшествия

Установлена личность жертвы пермского стрелка

REGNUM 01:23
Происшествия

Группу пьяных жителей Бурятии сняли с рейса в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:51
Общество

Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей

RuNews24.ru 02 декабря в 10:03
Политика

WSJ: Берлин может ввести санкции против России из-за убийства в ФРГ

Правительство канцлера Германии Ангелы Меркель может ввести дипломатические или другие санкции в отношении России, если появятся доказательства того, что убийство гражданина Грузии в Берлине в августе связано с российским государством, сообщает газета WSJ.
РИА Новости 03:11
Общество

Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards

Креативный директор Bottega Veneta Даниэль Ли стал главным победителем British Fashion Awards и получил главные призы на блестящей церемонии, на которой наградами также были удостоены ветераны индустрии Джорджио Армани и Наоми Кэмпбелл.
Кривое-зеркало.ру вчера в 21:36
Общество

Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6%

За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия вчера в 17:09
Шоу-бизнес

Нарусова рассказала, почему Собчак не живет с Богомоловым

Мать Ксении Собчак Людмила Нарусова в программе «Ты не поверишь!», которая выходит на НТВ, поделилась, почему молодожены до настоящего времени не съехались.
RuNews24.ru 02 декабря в 10:49
Армия и оружие

В ЛНР усовершенствовали взятый в плен украинский танк

Народная милиция Луганской народной республики в кустарных условиях усовершенствовала трофейный украинский танк «Булат».
Рамблер 03:26
Единоборства

Появилось видео нокдауна Александра Емельяненко на спарринге

Чемпион лиги «Ахмат» Евгений Гончаров прокомментировал видеозапись, на которой чеченский боец смешанных единоборств Арби Мадаев по прозвищу Балу отправляет в нокдаун Александра Емельяненко во время спарринга.
РБК 03:47
Происшествия

В Ростовской области полицейский застрелил угрожавшего патрулю мужчину

В Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил местного жителя, который открыл по патрулю огонь из пистолета.
Известия 03:42
Политика

В бундестаге пообещали ответить на санкции США против Nord Stream 2

Германия примет ответные меры, если Вашингтон введет санкции против «Северного потока – 2», заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст в интервью «РИА Новости».
Известия вчера в 21:56
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус вчера в 13:11
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце

Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
News.ru 02:26
Политика

В Кремле назвали слухами данные о призыве Эрдогана атаковать Су-24

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные о том, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отдал приказ атаковать российский самолет Су-24 в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 14:14
Футбол

Протасовицкий: Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень

По словам Протасовицкого, Кокорин и Мамаев однозначно вернутся на свой уровень.
Нева Спорт 01:06
Общество

ГИБДД исключит «площадку» из экзамена на права

ГИБДД рассчитывает, что водители перестанут сдавать "площадку" для получения прав с 1 октября 2020 года, сообщил начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД Николай Гиляков.
РИА Новости вчера в 04:28
Общество

Мчащийся по Крымскому мосту двухэтажный поезд сняли на видео

Жители Крыма заметили на мосту через Керченский пролив мчащийся двухэтажный железнодорожный состав.
Lenta.ru 03:45
Политика

Экс-депутат Рады признал вину в нападении на посольство России в Киеве

Бывший депутат украинской Рады Николай Рудьковский, который является фигурантом дела о нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, полностью признал вину, его дело будет рассмотрено в особом порядке, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 04:02
Общество

Пять топ-менеджеров «Магнита» уволились из компании

Пять топ-менеджеров "Магнита" покинули компанию.
Интерфакс 01:17
Политика

Итогом «нормандского саммита» должен стать Ruxit

Ранее Зеленский поделился, что в вопросе возвращения Крыма Украине он надеется на США.
Утро.ru вчера в 07:25
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ в выдаче виз США делегации из России

Отказ делегации РФ в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
РИА Новости 03:24
Религия

В России началось празднование Введения во храм Пресвятой Богородицы

Известия 02:26
Космос

На Сатурне нашли новый тип штормов

N+1 29 ноября в 19:01
Единоборства

Джошуа и Руис провели открытую тренировку

Газета.Ru 02:57
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК вчера в 21:00
Политика

Лукашенко озаботился началом нового силового передела планеты

Иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты.
News.ru вчера в 10:49
Политика

Киевский эксперт назвал СССР виновником «оглупления» украинцев

В своем блоге в издании "Новое время", которое, по слухам, финансирует Джордж Сорос, Компан посетовал, что уровень образования украинцев "удручает и даже пугает".
Российская газета 03:33
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