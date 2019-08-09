Омская область по итогам прошлого года вошла в число 50 регионов, достигших наилучших показателей эффективности деятельности губернатора и правительства. Правительство Российской Федерации распределило между ними 45 млрд рублей. Омской области выделен грант на сумму почти 1,2 млрд рублей.

Космос В США предрекли «начало конца» России как космической державы С началом полетов американских кораблей к МКС Россия не досчитается примерно по 85 млн. долларов за каждое место для американских астронавтов, что будет означать начало конца "российской космической державы".

Происшествия В Приморье троих полицейских подозревают в превышении полномочий Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий в отношении троих сотрудников управления МВД по Приморскому краю, которых подозревают в применении недозволенных методов расследования.

Энергетика Россия и Украина на 10 лет продлили контракт на транзит нефти «3 декабря 2019 года АО "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти территорией Украины, которое продлевает его действие на десять лет — с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года»,— говорится в сообщении.

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Политика Саммит НАТО начался с протестов В самом альянсе может произойти раскол. Во вторник, 3 декабря, в Лондоне стартует саммит НАТО.

Общество Газированные напитки в России могут стать менее сладкими Среди пунктов кодекса фигурируют также изменения в рекламной политике, размещение информации о составе напитков в понятной для потребителя форме и запрет на раздачу бесплатных напитков вблизи школ и детских учреждений.

Происшествия Полиция пришла с обысками к членам Либертарианской партии Кроме Бойко обыски проходят у одного из лидеров партии – Михаила Светова, его бывшей девушки Анастасии Стародубовской и у заместителя секретаря Московского руководящего комитета партии Игоря Ефремова.

Политика В ЛНР не удивлены намерением Киева продлить закон о статусе Донбасса Представители от самопровозглашенных республик Донбасса на переговорах в Минске прогнозировали, что Киев продлит старый закон о статусе Донбасса, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

Политика WSJ: ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине Прокуратура Берлина предполагает, что убийство гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года может иметь отношение к России, и намерена передать дело федеральному прокурору, отвечающему за дела, связанные с национальной безопасностью.

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Технологии Group-IB сообщила о попытках взлома переписки в Telegram через СМС Мошенники попытались получить доступ пользователей к переписке в мессенджере Telegram, используя перехваченные СМС-сообщения, которые приходят пользователю в момент, когда он собирается зайти в приложение на новом устройстве.

Политика В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2» Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против "Северного потока — 2" как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа.

Происшествия Задержан мошенник, расставивший фальшивые столбы у финской границы Пограничники задержали близ российско-финской границы мужчину, который взял деньги с людей за нелегальный перевод их через границу, но обманул их, сообщили 3 декабря в пограничном управлении ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.