Экономика

ОмскрегионОмскрегионОмская область получила миллиардный грант за эффективность

Омская область по итогам прошлого года вошла в число 50 регионов, достигших наилучших показателей эффективности деятельности губернатора и правительства. Правительство Российской Федерации распределило между ними 45 млрд рублей. Омской области выделен грант на сумму почти 1,2 млрд рублей.
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