Экономика
ОмскрегионОмская область получила миллиардный грант за эффективность
Омская область по итогам прошлого года вошла в число 50 регионов, достигших наилучших показателей эффективности деятельности губернатора и правительства. Правительство Российской Федерации распределило между ними 45 млрд рублей. Омской области выделен грант на сумму почти 1,2 млрд рублей.
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Между регионами с эффективными главами распределят 45 миллиардов рублей
Евразия Daily02 декабря в 08:34
Медведев утвердил новую систему поощрения регионов с эффективными губернаторами
Коммерсантъ02 декабря в 09:48
Правительство назвало условия распределения грантов эффективным регионам
Экономика сегодня02 декабря в 08:59
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