Например, связанные с предостережениями; ряд правил, заимствованных из иностранного законодательства. Вопрос верификации. Однако так и нет уголовной или административной ответственности. Готовится новая версия кодекса об административных правонарушениях, там этот состав может появиться.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр назвал положительные и отрицательные, на его взгляд, стороны документа.

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Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Общество Производители порошков ответили на обвинения ФАС В Ассоциации производителей товаров бытовой химии отреагировали на проверку Федеральной антимонопольной службы, которая выявила нарушения в товарах одних и тех же марок как в России, так и в Западной Европе.

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Политика Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.

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Общество Le Monde сообщила о «базе шпионов ГРУ» в Альпах По меньшей мере 15 «офицеров ГРУ» (ныне Главное управление Генштаба) с 2014 по 2018 год использовали Французские Альпы как опорную базу, считают западные спецслужбы, пишет Le Monde со ссылкой на источники.

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