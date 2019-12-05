Политика

СусанинСусанинМедведев оценил законопроект о домашнем насилии

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, готовящийся к принятию в России, прокомментировал на пресс-конференции по итогам года глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр назвал положительные и отрицательные, на его взгляд, стороны документа.
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Дмитрий Медведев
Например, связанные с предостережениями; ряд правил, заимствованных из иностранного законодательства. Вопрос верификации. Однако так и нет уголовной или административной ответственности. Готовится новая версия кодекса об административных правонарушениях, там этот состав может появиться.
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