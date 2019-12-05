Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМедведев высказался о Зеленском

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Трансляцию вел телеканал «Россия-24».
Читать в источнике
Комментировать21

Подробнее о событии

Медведев оценил политику Зеленского по отношению к России

РИА Новости05:01

Медведев заявил, что Зеленский хочет возобновления отношений с Россией и мира на Украине

ТАСС05:14

Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России

RT на русском05:10

Медведев: стремление Зеленского договориться с Россией очевидно

Коммерсантъ05:17

Медведев назвал главную задачу Зеленского

Lenta.ru04:57

Медведев назвал Зеленского президентом, который хочет договориться

Газета.Ru04:52

Медведев рассказал об ожиданиях от Зеленского

РБК04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 08:11, Ашберн
Политика

Медведев ответил на вопрос Ивлеевой о закрытии YouTube в России

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева спросила у премьер-министра России Дмитрия Медведева, как повлияет введение закона о защите Рунета на жизнь тех, чей доход напрямую связан со Всемирной сетью, и планируется ли в связи с этим законом закрытие YouTube.
Известия 05:39
Кино

Вышел первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

Культуромания вчера в 09:06
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства

Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Paparazzi.ru 05:36
Общество

ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права

Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
RT на русском 07:21
Происшествия

Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек

Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Их разыскивают спасатели и кинологи.
ФАН вчера в 19:11
Общество

Госдума приняла закон об электронных трудовых книжках

Депутаты Госдумы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении правительственный закон об электронных трудовых книжках.
Агентство Москва 03 декабря в 05:15
Авто

Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com 03 декабря в 03:24
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Шоу-бизнес

Голливудская звезда Эмма Стоун выходит замуж

Голливудская актриса и звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун объявила о помолвке в соцсети Instagram.
iReactor 06:54
Политика

Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
RT на русском 06:02
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Единоборства

Боксер Чахкиев вызвал на бой Емельяненко

Олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев поздравил бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко с победой над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса и выразил желание стать следующим его соперником.
Известия 02 декабря в 10:44
Футбол

«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»

«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Чемпионат 07:02
Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

Россия – Культура 02:14
Футбол

ЦСКА попросил «Краснодар» не давать фанатам клуба бесплатные билеты

Московский ЦСКА попросил "Краснодар" не предоставлять фанатам армейского клуба бесплатные билеты на матч команд в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил коммерческий директор краснодарского футбольного клуба Арам Фундукян.
РИА Новости 05:19
Политика

Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
РИА Новости 07:19
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК вчера в 08:16
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей.
Вести.Ru 03:53
Политика

В Раде подрались депутаты из партии Зеленского

Lenta.ru 06:59
Транспорт

«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года

Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
REGNUM 03:08
Политика

Киев допустил предоставление Донбассу дополнительных полномочий

"Формула Штайнмайера" Украина готова имплементировать "формулу Штайнмайера" в законе об особом статусе Донбасса после Нового года, сообщил Ермак.
ТАСС 05:36
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Общество

Госдума приняла закон о штрафах для иностранных СМИ-иноагентов

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о штрафах до 5 млн рублей для иностранных СМИ-иноагентов.
Rambler News Service 06:03
Общество

Стоимость ОСАГО может быть увеличена

Тарифный коридор ОСАГО может быть расширен на 30%, сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
RT на русском вчера в 20:55
Происшествия

Суд вынес приговор мужчине, который изнасиловал врача в Саратове

РИА Новости 07:57
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Коммерсантъ 07:38
Культура

Путин наградил победителя конкурса «Доброволец России»

Президент Владимир Путин вручил премию победительнице всероссийского конкурса «Доброволец России-2019» Инессе Клюкиной.
Взгляд.ру 07:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное