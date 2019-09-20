Не все глупые высказывания американских генералов нужно комментировать, но когда такое происходит, хочется сказать: лучше бы они занимались своим делам и смотрели, что происходит с их противоракетной обороной.

О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган. Детали он уточнять отказался, однако заметил, что войска проходят соответствующие тренировки.

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