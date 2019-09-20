Армия и оружие
Lenta.ruМедведев высказался о плане США прорвать российскую ПВО
О способности американских войск прорвать противовоздушную оборону в районе Калининградской области сообщил главнокомандующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган. Детали он уточнять отказался, однако заметил, что войска проходят соответствующие тренировки.
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Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
REGNUM вчера в 23:41
Политика
В Госдуме снова пригрозили Deutsche Welle приостановкой аккредитации
Шхагошев объяснил, что если DW не предоставит комиссии объяснений, депутаты попросят Генпрокуратуру возбудить против СМИ административное дело или попросят МИД или Роскомнадзор, чтобы компанию "как минимум временно" лишили аккредитации, пока она не предоставит объяснений.
Интерфакс 10:02
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Peterburg2.ru 11:21
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Политика
Возможный уход РЖД: в Минтрансе Армении прокомментировали ситуацию
Минтранс России ранее в пятницу сообщил о том, что правительство России прорабатывает возможность прекратить управление железной дорогой Армении.
Sputnik Армения 12:50
Общество
В Москве стартует девятый международный фестиваль «Круг света»
Девятый московский международный фестиваль "Круг света" пройдет в Москве с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова.
РИА Новости вчера в 19:56
Футбол
Уфа — Спартак 1:0
RT на русском 12:21
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Начало богослужения в 17 часов, сообщили в пресс-службе Белгородской митрополии.В сам день праздника, 21 сентября, Глава Белгородской митрополии совершит Божественную литургию Иоанна Златоустого в храме города Короча, который в 143-й раз отметит престольный праздник.
Белгородские новости 04:44
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.
Известия 11:51
Происшествия
Умер один из браконьеров КНДР, задержанных в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на осмотровую группу российских пограничников в Японском море во вторник, четверо россиян получили ранения.
BFM.ru 05:14
Политика
В Киеве не исключили возобновления закупок российского газа
19 сентября в Брюсселе завершился третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года.
Известия 07:36
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Политика
Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
Гаджеты
В России стартовали продажи новых iPhone
В России сегодня, 20 сентября, стартовали продажи Apple iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, сообщается на сайте компании.
REGNUM 03:31
Футбол
Кариус допустил результативную ошибку в матче со «Слованом»
Вратарь «Бешикташа» Лорис Кариус стал виновником первого гола «Слована» в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.
Бомбардир.ру вчера в 18:55
Происшествия
Россиянин провел 30 лет в рабстве в Казахстане
Миграционная служба департамента полиции Костанайской области Казахстана начала процесс определения гражданства мужчины с советским паспортом, который провел порядка 30 лет в трудовом рабстве в республике.
ТАСС 04:58
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
В Киеве пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли
После снятия на Украине запрета на продажу земель сельскохозяйственного назначения россияне все равно не смогут их приобрести, а если какой-то участок и будет куплен, его конфискуют.
РБК 11:22
Религия
В РПЦ выступили за крещение родившихся в результате ЭКО детей
По словам Легойда, высказывания, которые ранее озвучил протоиерей Дмитрий Смирнов относительно нежелания крестить родившихся в следствие ЭКО детей, являются его собственными и не имеют отношении к позиции церкви.
Газета.Ru 06:02
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Армия и оружие
В США разработан план прорыва ПВО в Калининградской области
Американские военные стратеги разработали план преодоления многоуровневой противовоздушной обороны под Калининградом и постоянно его обновляют с учетом новейших оружейных разработок, ведущихся обеими сторонами.
Вечерний курьер 03:11
Происшествия
В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты.
Интерфакс 04:14
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Авто
Количество авто такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня 18 сентября в 23:51