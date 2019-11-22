Не думаю, скажу вам откровенно, что нам нужно прямо в Трудовой кодекс вставлять жесткое определение, это будет как раз бить по интересам молодых мам, потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день", — сказал Медведев.

с чего всё началось

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