Экономика
Ульяновск онлайнМедведев выслал Морозову 771 000 000 за хорошую работу
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 50 российскими регионами 45 млрд рублей дотаций из федеральной казны. За достижение высоких показателей работы губернатором Сергеем Морозовым и его правительством Ульяновская область получила 771 млн рублей.
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Медведев выдал губернатору Морозову 771 млн рублей на зарплаты и лекарства
Красная весна04 декабря в 14:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
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