Экономика

Ульяновск онлайнМедведев выслал Морозову 771 000 000 за хорошую работу

2 фото
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 50 российскими регионами 45 млрд рублей дотаций из федеральной казны. За достижение высоких показателей работы губернатором Сергеем Морозовым и его правительством Ульяновская область получила 771 млн рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Медведев выслал Морозову 771 000 000 за хорошую работу

Ульяновск онлайн04 декабря в 06:10

Медведев выдал губернатору Морозову 771 млн рублей на зарплаты и лекарства

Красная весна04 декабря в 14:31

Медведев выслал Белозерцеву 873 000 000 за хорошую работу

1pnz.ru04 декабря в 22:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 14:52, Ашберн
Авто

Подушки Takata стали причиной отзыва еще 1,4 млн автомобилей

AutoNews 09:57
Армия и оружие

Киев подал к «пророссийским казакам» иск из-за казней в Донбассе

РБК вчера в 14:06
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Газета.Ru 11:08
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском 12:20
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru 03:42
Фигурное катание

Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.
Известия 14:14
Общество

Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
РИА Новости 08:44
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 12:35
Происшествия

Девушка во время тест-драйва разбила 13 машин в Петербурге

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 (по другим данным 15) автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, передает РИА Новости.
Инфорос вчера в 05:49
Политика

Россиянин, которого в ФРГ арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел»

Россиянин, которого в Германии арестовали по подозрению в убийстве, по некоторым данным, служил в спецназе ФСБ «Вымпел».
Эхо Москвы 12:31
Баскетбол

«Барселона» оказалась сильнее «Химок»

Спорт-Экспресс 14:21
Хоккей

«Ак Барс» вырвал победу в гостях у «Торпедо»

Реальное время 13:51
Энергетика

Новак рассказал о договоренности стран ОПЕК+ сократить добычу нефти

РИА Новости 10:24
Футбол

Вратарь «Арсенала» и сборной Германии назвал Анапу раем

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что поле на стадионе в Сочи подготовили на топ-уровне к приезду российской сборной.
Кубань 24 13:00
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 13:00
Общество

Уходящее десятилетие станет самым теплым за историю метеонаблюдений

Уходящее десятилетние (период с начала 2010 по конец 2019 годов) претендует на статус самого теплого десятилетия за всю историю метеонаблюдений на планете, заявляют представители Всемирной метеорологической организации.
Хакасия-Информ вчера в 21:32
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Политика

Комиссия Совета Европы призвала Киев изменить закон о госязыке

Венецианская комиссия Совета Европы предупредила о возможности межэтнической напряженности на Украине и заявила, что закон о государственном языке мешает Киеву найти баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав других национальностей.
Газета.Ru 12:49
Происшествия

В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа

В Липецке устанавливаются обстоятельства смерти 12-летнего школьника, упавшего с 16-го этажа дома на улице Зои Космодемьянской.
REGNUM 10:33
Наука

Разработана ежемесячная противозачаточная таблетка

Газета DAILY вчера в 13:58
Футбол

Габулов покинул пост президента «Алании»

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов завершил работу на посту президента Алании, сообщает официальный сайт телеканала 360.
Советский спорт 03:00
Авто

Первый российский электрокар Zetta скоро появится в продаже

По словам Дениса Мантурова, серийная сборка Zetta будет налажена уже в первом квартале 2020 года.
SpeedMe 04 декабря в 07:58
Общество

Прокурор попросил посадить Егора Жукова на четыре года

В дополнительное наказание к основному прокурор просит суд запретить Жукову заниматься администрированием сайтов на два года.
Новые Известия 04 декабря в 09:33
Общество

Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил РЕН ТВ.
РИА Новости 14:43
Энергетика

Цена на газ взлетит в части Европы из-за Украины

В докладе аналитиков отмечается, что европейские страны хорошо подготовились к зиме-2020, так что перебоев с отоплением в северной и центральной части ЕС не ожидается.
Утро.ru 04:59
Футбол

Семин рассказал, чему «Локомотив» научил разгром в Туле

Первый тайм в принципе не предвещал такого.
Спорт-Экспресс 14:12
Здоровье

Отсутствие режима сна приводит к проблемам с сердцем

Американские ученые выяснили, что отсутствие здорового сна приводит к проблемам с сердцем даже при наличии регулярных тренировок и здорового образа жизни, пишет MedicalXpress.
МИР 24 вчера в 14:51
Общество

В США умер бежавший на Запад бывший майор КГБ Виктор Шеймов

Как пишет Washington Post, причиной смерти стала болезнь легких. В 1980 году ЦРУ помогло ему выехать за пределы СССР.
Эхо Москвы вчера в 21:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ульяновская область
Область в России
Субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр - город Ульяновск. Область на востоке граничит с Самарской областью, на юге - с Саратовской областью, на западе - с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере - с Чувашской Республикой и Республикой Татарстан.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Дмитрий Анатольевич Медведев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года. Председатель партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года. Президент Российской Федерации с 7 мая 2008 по 7 мая 2012.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное