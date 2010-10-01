Экономика

Ульяновск онлайнМедведев выслал Морозову 771 000 000 за хорошую работу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 50 российскими регионами 45 млрд рублей дотаций из федеральной казны. За достижение высоких показателей работы губернатором Сергеем Морозовым и его правительством Ульяновская область получила 771 млн рублей.
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Медведев выслал Морозову 771 000 000 за хорошую работу

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