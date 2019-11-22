Общество

КоммерсантъКоммерсантъМедведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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с чего всё началось

Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
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Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня

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Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

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Медведев против введения жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовой кодекс

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Медведев выступил против дополнения термина «неполный рабочий день» в ТК

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Корпорация Amazon в пятницу подала иск в федеральный суд Соединенных Штатов целью оспорить решение Министерства обороны подписать договор на десять миллиардов долларов на создание облачной инфраструктуры хранения данных с Microsoft.
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Пожар в плавнях усилился. В Анапе ввели режим повышенной готовности

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