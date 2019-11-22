Общество

КоммерсантъКоммерсантъМедведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
Читать в источнике
Комментировать294
с чего всё началось

Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости10:43

Подробнее о событии

Медведев высказался против жёсткого определения неполного рабочего дня

RT на русском13:20

Медведев выступил против дополнения термина «неполный рабочий день» в ТК

REGNUM09:24

Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

РИА Новости10:43

Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Коммерсантъ10:24

Медведев объяснил нежелание вводить определение неполного рабочего дня

Известия10:08

Медведев против введения жесткого определения неполного рабочего дня в Трудовой кодекс

ТАСС09:44

Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе

РБК11:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:43, Ашберн
Политика

Глава МИД Швеции рассказала о страхе россиян посещать страну

Некоторые россияне бояться посещать Швецию из-за негативного образа страны, сообщила глава шведского МИДа Анн Линде в интервью Aftonbladet.
Коммерсантъ 16:55
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости 16:54
Происшествия

Якутская школьница погибла в ванной, заряжая телефон

Интерфакс 06:54
Футбол

«Боруссия» спаслась с 0:3 в матче с главным аутсайдером Бундеслиги

Вести.Ru 17:33
Армия и оружие

Путин призвал создать государственную программу вооружений

В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
Expert.ru 07:00
Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости 08:46
Происшествия

Экс-главу УМВД по Тюменской области отправили под домашний арест

Ленинский районный суд Тюмени направил под домашний арест экс-главу УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова.
Известия 08:16
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

RT на русском 10:24
Фигурное катание

Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила мировой рекорд в короткой программе, получив от судей за свой прокат 85,04 балла на этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония), пишет RT.
Инфорос 06:16
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости 12:20
Авто

Этот тип автомобиля идеально подходит для России

Эксперт Центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина назвала тип автомобиля, наиболее выгодный для россиян.
Автоновости дня вчера в 21:39
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у ярославского «Кредпромбанка»

Центробанк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
Экономика сегодня 01:17
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru 05:20
Футбол

Примера. «Леванте» одержал победу над «Мальоркой»

В стартовом матче 14-го тура Примеры «Леванте» одержал победу над «Мальоркой» – 2:1. Благодаря этой победе «Леванте» поднялся на 10-е место в таблице.
Бомбардир.ру 16:54
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском 11:04
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости 12:53
Происшествия

Продлен срок задержания замглавы Росалкогольрегулирования

Срок задержания заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной продлевается на трое суток в связи с отложенным рассмотрением вопроса об аресте.
Вести.Ru 11:01
Футбол

«Спартак» примет ЦСКА в четвертьфинале Кубка России по футболу

Московский «Спартак» проведет домашний матч со столичным ЦСКА в четвертьфинале Олимп – Кубка России по футболу.
Аргументы и Факты 05:54
Общество

Роспотребнадзор оценил ситуацию с радиацией в Южно-Китайском море

RT на русском 03:09
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал своим преемником Путина

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости 11:18
Футбол

Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ

RT на русском 13:30
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу нанесла поражение соперникам из Сенегала в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Интерфакс-Спорт 15:42
Общество

В Генпрокуратуре сочли ошибкой новые правила медосмотра водителей

Первый замгенпрокурора России Александр Буксман заявил, что вводя новые правила медосвидетельствования водителей Минздрав совершил ошибку, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:38
Кино

Netflix представила названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака»

Netflix опубликовала названия всех эпизодов первого сезона «Ведьмака». Создатели экранизации представили все серии в твиттере.
CyberSport.ru 11:27
Игры

Valve выпустила видеоанонс Half-Life: Alyx

Inc-news.ru вчера в 13:37
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:01
Политика

Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter

Экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Белый дом в блокировке доступа к личному Twitter.
Известия 14:34
Политика

Трамп назвал Украину очень коррумпированной страной

Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину очень коррумпированной страной.
Life.ru 17:12
Общество

Симоньян признала главенство YouTube над телевидением

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что аудитория российского телевидения сокращается со скоростью миллион зрителей в год.
News.ru 17:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное