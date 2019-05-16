с чего всё началось

В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК. Подлинность документа подтвердил источник в аппарате правительства. Постановление 11 сентября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов

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