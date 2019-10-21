Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, наблюдается положительная тенденция в промышленном производстве, увеличивается товарооборот.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
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