Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".

с чего всё началось

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, наблюдается положительная тенденция в промышленном производстве, увеличивается товарооборот.

Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Авто Удешевление Skoda испугало её поклонников и рабочих заводов В начале месяца Колёса.ру рассказывали о планах концерна Volkswagen по устранению конкуренции между её массовыми брендами – Seat, Skoda и, собственно, VW.

Происшествия В центре Барселоны началась очередная акция протеста Акции протеста, переходящие в беспорядки, продолжаются в Каталонии уже неделю.

Политика Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

Здоровье Саратовской области не хватает почти двух тысяч врачей Общий дефицит врачей составляет 1875 человек, особенно остро нехватка ощущается в амбулаторном звене и скорой медицинской помощи.

Происшествия В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.

Экономика Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.

Политика Правительство утвердило положение об учениях по устойчивому Рунету «Утвердить прилагаемое положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети Интернет и сети связи общего пользования», — говорится в документе.

Происшествия На Украине потерпел крушение вертолёт В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.

Авто Новый Hyundai Grandeur лишился камуфляжа Автомобиль полностью лишился камуфляжа, что позволяет рассмотреть его пристальнее.

Авто Автомобили российского каршеринга стали продавать пользователям Как сообщает издание «РБК» со ссылкой на представителя компании YouDrive, с 21 октября сервис каршеринга предлагает клиентам купить машину из своего автопарка.

Политика Нетаньяху лишился возможности сформировать правительство В конце сентября Ривлин поручил Нетаньяху сформировать следующее правительство.

Происшествия Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.

Происшествия В Москве локализован пожар на складе на площади 1500 квадратных метров Пожарные локализовали возгорание на складе на востоке Москвы на площади 1500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Армия и оружие В США быстрейший в мире истребитель МиГ-25 назвали бесполезным Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 полувековой давности по-прежнему остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, развивая скорость до 2,8 числа Маха, и, в ряде случаев, до 3,2 числа, однако подобные возможности не предоставляют летательному аппарату каких-либо преимуществ, пишет We are the Mighty.

Армия и оружие Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).

Политика Постпредство России заявило о блокировке США работы комитета ГА ООН Соединённые Штаты заблокировали полноценную работу делегации России и ряда других стран в Первом комитете Генассамблеи ООН по вопросам разоружения из-за своей визовой политики, заявил российский зампостпреда при отделении организации в Женеве Андрей Белоусов.

Футбол «Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.

Культура На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.

Шоу-бизнес Леди Гага рухнула вместе с поклонником со сцены и попала на видео Певица Леди Гага оконфузилась во время выступления в Лас-Вегасе, а вместе с ней и поклонник, выбравшийся на сцену.

Шоу-бизнес Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".