Экономика
Газета.RuМедведев заверил, что в России с экономикой все в порядке
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, наблюдается положительная тенденция в промышленном производстве, увеличивается товарооборот.
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с чего всё началось
Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".РИА Новости12:09
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На Украине потерпел крушение вертолёт
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RuNews24.ru 15:51
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
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В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки
Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
РИА Новости 11:36
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Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
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Дочери Михалкова трогательно поздравили отца с днем рождения
Знаменитый российский кинорежиссер, лауреат премии «Оскар» (1995 года) Никита Михалков отмечает 21 октября день рождения — ему исполнилось 74 года.
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Авто
Жителю Новосибирской области насчитали 273 тыс. налога на Bentley
Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
Автоновости дня 04:41
Авто
Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе
РИА Новости вчера в 13:05
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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине
Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Газета.Ru вчера в 08:29
Здоровье
Медики назвали причины появления камней в почках
Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 04:15
Транспорт
Смольный намерен убрать с улиц города «дикие дивизии» перевозчиков
В понедельник, 21 октября, стало известно о том, что Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков.
Piter.tv 12:13
Футбол
Доменико Тедеско: «Не стремлюсь к 70 процентам владения мячом»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о своих тактических идеях.
Sports.ru 18:10
Армия и оружие
Министр обороны ФРГ предложила НАТО создать зону безопасности в Сирии
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
News.ru 17:28
Политика
Глава СВР назвал историческую миссию России
Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».
RT на русском 18:32
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Кино
Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов
Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru 03:33
Происшествия
В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ
На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК 18:35
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Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения
В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Шоу-бизнес
Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»
Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
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Армия и оружие
Индийский Кашмир обстреляли со стороны Пакистана, есть погибшие
РЕН ТВ вчера в 04:19
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«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском 12:44
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Российская газета вчера в 17:31
Игры
Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy
Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
Игромания.ру 16:28
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Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антин Мухарский предложил возвести стену на границе с ДНР и ДНР. Об этом сообщают украинские СМИ.
Газета.Ru 18:39