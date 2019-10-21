Экономика

Газета.RuГазета.RuМедведев заверил, что в России с экономикой все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, наблюдается положительная тенденция в промышленном производстве, увеличивается товарооборот.
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с чего всё началось

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства Дмитрий Медведев на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) заявил, что в экономике России в целом "все в порядке".
РИА Новости12:09

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Медведев: в экономике России все в порядке

Коммерсантъ11:16

Медведев описал ситуацию в российской экономике фразой «все в порядке»

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Медведев не видит ослабления интереса иностранных инвесторов к России

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ТАСС09:22

Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке

RT на русском10:09
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На Украине потерпел крушение вертолёт

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Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
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Студия "Квартал 95" считает, что хор имени Веревки незаслуженно подвергается информационной атаке на Украине после их совместной песни о поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
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Среди других транспортных средств самый большой налог предстоит уплатить владельцам катера 1982 года выпуска с двигателем мощностью 2000 л.с. (100 тыс. рублей), воздушного судна 1987 года выпуска с двигателем мощностью 1000 л.с. (25 тыс. рублей) и вертолета 2009 года выпуска с двигателем мощностью 800 л.с. (20 тыс. рублей), следует из данных регионального УФНС по Новосибирской области.
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Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
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Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал фильмы Marvel вслед за Скорсезе

РИА Новости вчера в 13:05
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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

Президенты России и Франции, Владимир Путин и Эмманюэль Макрон, по телефону обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
РБК 17:51
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Газета.Ru вчера в 08:29
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Медики назвали причины появления камней в почках

Российские медики объяснили, по какой причине в почках образуются камни. По их словам, ряд продуктов провоцирует рост камней.
Газета Кемерова 04:15
Транспорт

Смольный намерен убрать с улиц города «дикие дивизии» перевозчиков

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Футбол

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Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением по деэскалации ситуации в Сирии.
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Политика

Глава СВР назвал историческую миссию России

Историческая миссия России состоит в том, чтобы удержать Европу от отрыва от христианской традиции и попыток сотворить «дивный новый мир».
RT на русском 18:32
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В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Кино

Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов

Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.
News.ru 10:29
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
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Происшествия

В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
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Роналду считает победу над «Локомотивом» важнее «Золотого мяча»

Газета.Ru 14:27
Армия и оружие

Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты

Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
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Происшествия

Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения

В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
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Федор Добронравов оценил перспективы новых «Сватов»

Источник из окружения актера Федора Добронравова, играющего одну из главных ролей в сериале "Сваты", рассказал об отношении артиста к продолжению сериала.
Газета.Ru 10:09
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Индийский Кашмир обстреляли со стороны Пакистана, есть погибшие

РЕН ТВ вчера в 04:19
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«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
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Инсайдер: новый «Бэтмен» называется Batman: Arkham Legacy

Известный инсайдер Sabi, который перед Е3 2019 и gamescom 2019 раскрыл ряд неанонсированных проектов, сообщил, что новая часть «Бэтмена» носит подзаголовок Arkham Legacy.
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Украинский актер предложил оградиться стеной от ДНР и ЛНР

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