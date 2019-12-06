Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев. 5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
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Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

РБКвчера в 11:35

Медведев ответил на слова Лукашенко об «антибелорусском окружении» Путина

Rambler News Serviceвчера в 10:16

Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Lenta.ruвчера в 10:01

Медведев: в России нет никаких «антибелорусских элементов»

Коммерсантъвчера в 09:38

Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»

РИА Новостивчера в 09:35

Медведев заверил Румаса, что в России нет «антибелорусских элементов»

ТАССвчера в 09:34

Медведев опроверг заявление Лукашенко об «антибелорусских элементах» в России

Интерфаксвчера в 09:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено вчера в 23:45, Ашберн
Армия и оружие

Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Известия вчера в 21:05
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Присутствующая на заседании замминистра энергетики Анастасия Бондаренко заверила Матвиенко, что закон вступит в силу 1 июля 2020 года, а подзаконные акты к этому времени будут готовы и призвала спикера глубже погрузиться в данную тему.
Известия вчера в 21:01
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.
Газета.Ru вчера в 03:42
Экономика

Россияне стали реже брать новые кредиты на погашение старых

За текущий год доля новых кредитов, взятых населением на погашение старых, снизилось на 1,9 процентного пункта и составила 11,8 процента.
Вечерняя Москва вчера в 19:43
Экономика

Пенсии неработающих россиян увеличат с 1 января

С 2020 года вырастут пенсионные выплаты неработающим российским пенсионерам.
Свободная Пресса 04 декабря в 22:26
Общество

Суд признал Егора Жукова виновным

Газета.Ru вчера в 02:39
Общество

Присяжные сочли необоснованным иск дайвера против Маска за твит

Жюри присяжных федерального суда Центрального округа Калифорнии посчитали необоснованным иск британского дайвера Вернона Ансворт к основателю Tesla Илону Маску.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Транспорт

В России появится новый сопроводительный документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.
RT на русском вчера в 23:00
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru вчера в 08:04
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

Специалисты считают, что их исследование проливает новый свет на причины развития рака.
РИА Новости вчера в 20:40
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
UfaTime.ru вчера в 14:05
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM вчера в 15:58
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на недавнее интервью Дмитрия Шепелева

Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
Uznayvse.ru вчера в 12:49
Политика

Бывший лидер Боливии Эво Моралес вылетел на Кубу

Экс-глава Боливии Эво Моралес в пятницу отправился из Мексики на Кубу самолетом, рассказал в Twitter представитель МИД Мексики Роберто Веласко.
Политика Сегодня вчера в 23:06
Политика

Эрдогана пригласили на парад Победы в Москву

Президента Турции Реджепа Эрдогана пригласили на празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве 9 мая 2020 года.
Lenta.ru вчера в 19:43
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости вчера в 01:43
Политика

Трамп призвал Всемирный банк не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп обратился к Всемирному банку с призывом перестать выдавать Китаю кредиты в твиттере.
Интерфакс вчера в 21:36
Общество

Росатом остановил работы на иранском заводе Фордо

Россия остановила перепрофилирование завода в Иране (Фордо), причина — запуск иранскими властями процесса обогащения урана.
Вечерний курьер 05 декабря в 10:14
Армия и оружие

Озвучен план создания новой ядерной триады США

Владимир Козин рассказал о том, что начало формирования новой ядерной триады в США намечено на 2026 год, просуществует она до 2080-90-х годов.
Южный Федеральный вчера в 22:33
Гаджеты

Huawei представила смартфоны Nova 6 и Nova 6 5G

MobiDevices 05 декабря в 09:00
Происшествия

В департаменте лесного хозяйства Приморья прошли обыски

«В департаменте лесного хозяйства прошёл обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки», — приводит РИА Новости сообщение представителя краевой администрации.
RT на русском вчера в 23:18
Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года

Журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов за 2019 год.
Газета.Ru вчера в 19:08
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС вчера в 10:11
Общество

Рассекречены испытания Су-57 с двигателем второго этапа

Су-57 с двигателем второго этапа "Изделие 30" выполнил уже 16 полетов.
Утро.ru вчера в 09:54
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru вчера в 19:11
Политика

Лавров оценил данные СМИ о «русских хакерах» во Франции

Глава Министрества иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал данные газеты Le Monde о "русских хакерах", которые якобы причастны к публикации переписки французского лидера Эммануэля Макрона, а также сформировали "шпионское гнездо" во Франции.
Газета.Ru вчера в 17:28
Здоровье

На Алтае стали чаще выявлять рак на ранних стадиях

С другой, местные врачи научились чаще выявлять это заболевание на ранних стадиях, когда оно лучше поддается лечению.В прошлом году доля пациентов, у которых обнаружили рак на ранней стадии, составила чуть более 58% от общего числа впервые установленных диагнозов.
Алтайская правда 05 декабря в 05:28
Авто

Первый российский электромобиль Zetta скоро появится в продаже

Серийное производство первого российского электрокара Zetta стартует в Тольятти в первом квартале 2020 года.
АБН вчера в 01:41
Политика

СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ

Как пишет «Новая газета», несмотря на наличие «троих явных подозреваемых», — позднее арестованного в Германии Вадима Красикова, а также неких Владимира Ф. и Олега И. — дело дошло до суда только в 2014 году.
РБК вчера в 21:37
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК вчера в 14:20
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