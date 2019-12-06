Политика

Lenta.ruLenta.ruМедведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев. 5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
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Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

РБКвчера в 11:35

Медведев ответил на слова Лукашенко об «антибелорусском окружении» Путина

Rambler News Serviceвчера в 10:16

Медведев заверил Румаса, что в России нет «антибелорусских элементов»

ТАССвчера в 09:34

Медведев: в России нет никаких «антибелорусских элементов»

Коммерсантъвчера в 09:38

Медведев заявил об отсутствии в России «антибелорусских элементов»

РИА Новостивчера в 09:35

Медведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России

Lenta.ruвчера в 10:01

Медведев опроверг заявление Лукашенко об «антибелорусских элементах» в России

Интерфаксвчера в 09:34
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
Происшествия

Момент аварии с тремя погибшими в Москве попал на видео

Lenta.ru 01:44
Экономика

Ритейлеры увидели новые риски в законопроекте об электронной подписи

КЭП создается с помощью алгоритмов шифрования, сертифицированных ФСБ, и позволяет юридическим и физическим лицам обмениваться юридически значимыми документами в электронном виде.
Ведомости 02:30
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 11:52
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

Например, Ravon R2 с учетом программ предлагают по цене от 568 тыс. рублей, а Ravon R3 Nexia или Ravon R4 можно купить за 550 тыс. и 603. тыс. соответственно.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 12:38
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Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука

Popcake вчера в 03:04
Наука

Названа ранее неизвестная причина рака

РИА Новости вчера в 20:40
Космос

В Крыму определили размеры потенциально опасного для Земли астероида

Астрономы Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) определили с точностью до десятков метров размер потенциально опасного для Земли астероида типа Аполлона (162082) 1998 HL1, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории малых тел Солнечной системы Николай Киселев.
РИА Новости 01:44
Происшествия

Суд отправил под домашний арест перевозчика по делу о ДТП в Забайкалье

Ингодинский районный суд в Чите отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Стрельникова по делу об аварии пассажирского автобуса в Забайкальском крае, в результате которой 19 человек погибли и 22 пострадали.
RT на русском 01:34
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru вчера в 11:08
Общество

В России появится новый документ на автомобиль

В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Lenta.ru 00:20
Музыка

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов в мире

Звание самого высокооплачиваемого музыканта в мире по версии Forbes досталось американской певице Тейлор Свифт.
VSE42.RU 00:22
Общество

В департаменте лесного хозяйства администрации Приморья прошел обыск

"В департаменте лесного хозяйства прошел обыск в служебном кабинете Филатовой Е. А. в рамках расследования уголовного дела по подозрению в получении взятки", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 23:42
Энергетика

На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
ТАСС вчера в 21:25
Религия

В Краснодарском крае отмечают День памяти Святой Великомученицы Екатерины

Святая Великомученица Екатерина считается небесной покровительницей Краснодара и Кубани.
Администрация Краснодарского края 02:21
Политика

Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
REGNUM вчера в 15:58
Политика

Зеленский предложит «муниципальную стражу» в Донбассе

Во время встречи нормандской четверки президент Украины Владимир Зеленский предложит создать на территории Донбасса «муниципальную стражу».
Русская Планета вчера в 00:26
Общество

Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма

Реальных действий не было и нет.
ТАСС вчера в 12:25
Шоу-бизнес

Александр Петров впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Российский актер Александр Петров впервые вышел на публику с новой возлюбленной, артисткой Стасей Милославской.
Народные новости вчера в 00:19
Шоу-бизнес

Лобода показала ногу с шестью пальцами

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.
Рамблер вчера в 10:37
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс вчера в 15:38
Происшествия

Житель Киева на первом свидании показал девушке труп своей бабушки

РИА Новости 02:33
Кино

Вышел новый трейлер фильма «Вторжение»

Премьера состоится 1 января 2020 года. В сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv вчера в 05:42
Происшествия

В отношении зампрокурора Свердловской области начали проверку

RT на русском вчера в 04:49
Авто

В США начались продажи первого в мире летающего автомобиля

Летающий автомобиль, который получил название Pioneer Personal Air Landing Vehicle или сокращенно PAL-V, поступит в продажу в 2021 году.
32CARS.ru 04 декабря в 07:30
Футбол

Арсенал (Тула) — Локомотив 4:0

На сайте ИА "Тульские новости" появилась информация о том, что Сегодня, 6 декабря, на Центральном стадионе "Арсенал" в Туле прошел футбольный матч 19-ого тура футбольного первенства России «Арсенал» - «Локомотив».
Спорт71 вчера в 13:27
Экономика

В Минсельхозе объяснили причину повышения цен на гречку

Увеличение цен на гречку произошло из-за того, что ряд сельхозпроизводителей оказались не готовы к увеличению посевов в уходящем году, сообщает РБК со ссылкой на Минсельхоз.
РИА Новости вчера в 19:54
Политика

В России назвали «провокацией» «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Газета.Ru 01:46
Здоровье

Не довести до рака: Названы разрушающие кишечник продукты

Как пояснил Focus.de гастроэнтеролог Томас Фрилинг, здоровая еда укрепляет слизистую оболочку кишечника, увеличивая в организме количество полезных бактерий и уменьшая число вредных.
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Наука

Без диет и тренировок: Врачи назвали эффективный способ сбросить вес

Как показали результаты исследования, проведенного учеными-медиками из США, для достижения такого эффекта человеку нужно есть лишь в течение 10 часов в сутки, а остальные 14 часов его организм должен находиться в так называемой «пищевой паузе».
Дни24 02:21
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