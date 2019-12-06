Политика
Lenta.ruМедведев заверил в отсутствии «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам сказать, скажу и президенту Республики Беларусь, у нас таких антибелорусских элементов нет», — заверил Медведев. 5 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на российского лидера Владимира Путина давит его окружение.
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Медведев ответил на слова Лукашенко об «антибелорусском окружении» Путина
Rambler News Serviceвчера в 10:16
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