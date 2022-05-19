РИА НовостиМедведев заявил, что Россия не будет поставлять продукты на экспорт в ущерб своему рынкуРоссия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.РИА НовостиЛидер африканской страны признал, что антироссийские санкции США и Европы сильнее всего бьют именно по более бедным государствам, которые рискуют остаться без продовольствия.Ямал-МедиаРоссийский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.RT на русскомМинистр экономики Максим Решетников сегодня заявил, что Россия остается надежным поставщиком зерна.КоммерсантъЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЯмал-МедиаRT на русскомФАНКомсомольская правдаГазета.RuИА Красная ВеснаТелеканал 360°Daily StormПодробнее о событииМедведев заявил, что Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынкуКомсомольская правдавчера в 14:39Медведев: Мы не идиоты, чтобы поставлять продукцию в ущерб своему рынкуРоссийская газетавчера в 14:41Медведев заявил, что Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб себеВзгляд.рувчера в 14:40Медведев заявил, что Россия не будет поставлять продукты на экспорт в ущерб своему рынкуРИА Новостивчера в 15:02Медведев заявил, что Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб внутреннему рынкуКоммерсантъвчера в 14:32Медведев: Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынкуRT на русскомвчера в 14:31Медведев: Россия не будет поставлять продовольствие на экспорт в ущерб своему рынкуТАССвчера в 14:16Показать ещёОценить584Поделиться