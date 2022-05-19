Будьте в Плюсе

Медведев заявил, что Россия не будет поставлять продукты на экспорт в ущерб своему рынку

Россия не будет поставлять пшеницу и другие продукты питания на экспорт в ущерб собственному рынку, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости
Лидер африканской страны признал, что антироссийские санкции США и Европы сильнее всего бьют именно по более бедным государствам, которые рискуют остаться без продовольствия.
Ямал-Медиа
Российский постпред при ООН Василий Небензя отметил, что попытки изолировать Россию уже оборачиваются экономическим кризисом исторического масштаба.
RT на русском
Министр экономики Максим Решетников сегодня заявил, что Россия остается надежным поставщиком зерна.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Медведев заявил, что Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынку
Комсомольская правдавчера в 14:39
Медведев: Мы не идиоты, чтобы поставлять продукцию в ущерб своему рынку
Российская газетавчера в 14:41
Медведев заявил, что Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб себе
Взгляд.рувчера в 14:40
Медведев заявил, что Россия не будет поставлять продукты на экспорт в ущерб своему рынку
РИА Новостивчера в 15:02
Медведев заявил, что Россия не будет экспортировать продовольствие в ущерб внутреннему рынку
Коммерсантъвчера в 14:32
Медведев: Россия не будет экспортировать продукцию в ущерб своему рынку
RT на русскомвчера в 14:31
Медведев: Россия не будет поставлять продовольствие на экспорт в ущерб своему рынку
ТАССвчера в 14:16

Интересное

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru19:33

Компания Lexus представит кроссовер Lexus RX нового поколения 1 июня 2022 года

Пятое поколение кроссовера RX в Lexus называют «следующей главой» в его истории, а также обещают, что его ждет «полное обновление», направленное, в том числе, на то, чтобы предоставить водителю и пассажирам еще больше изысканности и комфорта.
Автоновости дня18 мая в 06:02

Врач Хухрев: ужесточить меры против COVID-19 могут из-за роста числа смертей заболевших

Условием для ужесточения мер против COVID-19 мог бы стать рост числа госпитализаций и смертей, вызванных этим заболеванием, пояснил он.
РИА Новости19:15

Глава комитета Совфеда Клишас заявил о полном провале программы импортозамещения в России

Успех импортозамещения в России существует только в бравурных отчетах отраслевых ведомств, а в реальности программа полностью провалена.
Lenta.ruвчера в 04:23

Зеленский признал: Удар по центру подготовки ВСУ «Десна» был страшным

Ранее ИА SM-News сообщало, что после удара ВС РФ по учебному центру ВС Украины в Черниговской области есть погибшие и раненые.
ИА SM-News20:06

McDonald’s продаст свой бизнес в России лицензиату Александру Говору

McDonald's продаст бизнес в России текущему лицензиату Александру Говору, сообщается в релизе компании.
РИА Новостивчера в 09:07

Федоров: еще год назад не мог представить, что буду тренировать ЦСКА

Главный тренер московского хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров признался, что год назад не мог и представить, что возглавит армейскую команду.
РИА Новостивчера в 15:51

Хоррор Глена Скотфилда The Callisto Protocol попал на обложку Game Informer

На обложку следующего номера журнала Game Informer попала игра The Callisto Protocol — новый хоррор создателя Dead Space Глена Скотфилда.
Канобувчера в 14:25

ЦБ снял ограничение на продажу гражданам валюты, за исключением доллара и евро

Банки с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро, сообщили в ЦБ.
Коммерсантъвчера в 11:02

Глава МИД Китая Ван И предложил запустить процесс расширения группы БРИКС

«Китай предлагает запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры расширения, постепенно сформировать консенсус», — говорится в заявлении.
Lenta.ruвчера в 12:54